Microsoft: Phil Spencer diz que a PlayStation quer crescer ao tornar a Xbox mais pequena

As picardias entre a Microsoft e a Sony continuam bem acesas, uma vez que se trata de duas gigantes rivais no segmento dos videojogos. E a compra da Activision Blizzard por parte da empresa de Redmond aumentou ainda mais esta guerra, sobretudo devido ao jogo Call of Duty.

E agora, o conhecido executivo da Microsoft Phil Spencer, responsável pelo departamento Gaming da empresa, afirma que a PlayStation quer crescer ao tentar diminuir a Xbox.

A Microsoft está a ter um desafio penoso com a sua intenção de comprar a Activision Blizzard por 60 mil milhões de euros. Este negócio tem feito correr muita água, especialmente porque a Sony acusa a rival de ter a intenção de retirar o sucesso Call of Duty das suas plataformas, tornando-o num exclusivo da Xbox. Portanto, esta polémica tem causado ainda mais tensão entre as duas empresas e não parece que o ambiente melhore a curto e médio prazo.

PlayStation quer crescer ao rebaixar a Xbox, diz Phil Spencer

Há agora algumas declarações do CEO do segmento Gaming da Microsoft, Phil Spencer, que estão a agitar as águas no setor. Segundo o executivo, a Sony tem um plano de crescimento para a PlayStation, e não só, no qual o objetivo é rebaixar a Xbox.

As declarações surgiram numa entrevista de Spencer ao podcast Second Request, onde o CEO diz que a Sony é a "única grande oponente no acordo entre a Microsoft e a Activision". Na sua opinião, a Sony está a tentar incrementar o domínio da nova consola PS5 e, para isso, tentar tornar a Xbox da Microsot menor.

O executivo acrescenta que a rival japonesa tem uma visão da indústria muito diferente da Xbox, uma vez que não lança os seus jogos no PC ao mesmo tempo em que chegam às consolas. Para além disso, diz ainda que os títulos da Sony não são disponibilizados para os serviços de assinatura da Microsoft, como o Game Pass.

Em suma, relativamente à Activision Blizzard Spencer afirma que a Sony só tem interesse em defender o seu domínio no Call of Duty e, portanto, recusa-se a permitir que a Microsoft adquira a empresa de jogos.

Lembramos que este negócio está a ser investigado nos Estados Unidos, Reino Unido e, mais recentemente, foi aberto um processo pela FTC contra esta aquisição.