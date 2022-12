Suporte Apple Music finalmente adicionado aos veículos elétricos Tesla

Está visto que a visita de Elon Musk ao Campus da Apple, onde foi recebido por Tim Cook, parece estar a dar frutos. Bom, mesmo não tendo nada a ver, a verdade é que depois de muitos pedidos, a Tesla finalmente vai disponibilizar o Apple Music no seu sistema de entretenimento.

A fabricante de automóveis elétricos lançou há poucas horas uma atualização de software de fim de ano que apresenta suporte para o serviço de streaming de música da empresa tecnológica californiana.

De acordo com relatos no Twitter, a atualização 2022.44.25 permite que os proprietários de Tesla terem acesso às suas contas ‌Apple Music‌ diretamente nos seus carros.

Transmita mais de 100 milhões de músicas e 30.000 listas de reprodução sem anúncios. Ouça toda a sua biblioteca, descubra novas músicas e sintonize estações de rádio ao vivo. Para aceder ao Apple Music, toque no ícone do Apple Music no Iniciador de Aplicações, leia o código QR com o seu dispositivo móvel e faça login com o seu ID Apple.