Apple Music poderá estar a chegar aos elétricos da Tesla

Apesar dos carros da Tesla terem uma interface de gestão e entretenimento muito simples e agradável, muitos utilizadores preferiam ter o Apple CarPlay a gerir os conteúdos de infoentretenimento. Tanto é que há, de forma privada, quem tenha já sistemas a disponibilizar os serviços da empresa de Cupertino nos carros elétricos. Se existe ou não vontade de Musk para incluir a Apple como fornecedora dessa interface não sabemos, o que se sabe agora é que apareceu um "primeiro sinal", ao ser visto um Tesla Model S com Apple Music.

O serviço da Apple, segundo um tweet, apareceu num Model S numa exposição recente da Tesla no Petersen Automotive Museum, em Los Angeles.

Elétricos Tesla poderão receber Apple Music em breve

O Apple Music pode estar a chegar aos veículos da Tesla através de uma futura atualização de software, dando aos clientes da marca a capacidade de usar o ‌Apple Music‌ no sistema integrado dos veículos.

Esta novidade apareceu numa exposição recente realizada no Petersen Automotive Museum. Um visitante reparou no veículo com esta plataforma de streaming de música e partilhou no Twitter a informação. Segundo o relato, este Model S estaria a executar uma versão de software inédita que tinha o ‌Apple Music‌ instalado.

De acordo com as imagens partilhadas, os utilizadores poderão digitalizar um código QR no seu telefone para fazer login no ‌Apple Music‌ e usar a aplicação. Já no passado este tipo de "teasear" apareceu nos Tesla mas, na verdade, é que nunca avançou o lançamento da app de música da Apple.

Conforme referimos em cima, a integração do Apple Music nos veículos Tesla é um pedido de longa data feito pelos proprietários dos veículos elétricos. Não é claro quando é que a atualização com a integração com o Apple Music vai ser lançada, mas o site Not A Tesla App especula que poderá aparecer como parte da atualização anual de feriados feita pela Tesla e que será lançada no próximo mês.