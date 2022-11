Black Friday: Sugestão de impressoras 3D FDM e Resina Anycubic

As impressoras 3D são máquinas ideais para alguns ambientes profissionais e também para muitos projetos domésticos. Existem soluções que se adaptam às mais diversas exigências e os preços variam também muito consoante o resultado final.

Para quem está à procura de uma impressora 3D FDM ou Resina, temos sugestões com promoções Black Friday da Anycubic.

Impressoras 3D FDM

A linha Kobra da Anycubic é uma das melhores do mercado, com resultados impressionantes que já aqui tivemos oportunidade de comprovar com a Anycubic Kobra Go. Este modelo, atualmente disponível por 209€, trata-se de uma impressora FDM de entrada gama, com uma estrutura vulgar, mas com pormenores que a distinguem: é compacta, tem auto-nivelamento, tem base aquecida com superfície de metal dobrável para facilitar a remoção dos objetos, permite retomar uma impressão na falta de eletricidade, e muito mais.

O modelo Anycubic Kobra Plus (399€) apresenta alguns pormenores que fazem a diferença em relação ao modelo Go, nomeadamente o volume de trabalho, que é francamente maior, de 300 x 300 x 350mm. A plataforma de impressão 3D da Kobra Go é de metal dobrável e este modelo Plus é de vidro Carborundum. As outras características, em geral são partilhadas entre elas.

Há ainda a Anycubic Kobra Max (529€) que já é um modelo premium e com um volume de impressão de 400 x 400 x 450 mm para peças realmente grandes. Além disso, a temperatura da base apenas necessita de ir aos 90 ºC no máximo, ao contrário das anteriores que será de 110 ºC e 100 ºC, respetivamente.

Impressoras Resina

No campo das impressoras de resina, deixamos como primeira sugestão uma opção também de topo, a Anycubic Photon M3 Max disponível em promoção por 979€. A Photon M3 Max tem um volume de impressão 3D de 596 x 400 x 408mm, um ecrã de 13,6" monocromático e garante uma resolução de 6480 x 3600 píxeis.

O modelo Anycubic Photon M3 Premium (cerca de 600€) tem uma área de impressão de 330 x 350 mm e uma altura de 630 mm, o ecrã de resolução de 7680 x 4320 píxeis. O LCD tem 10,1" e a resolução XY é de 28,5 microns

Disponível por 189€ encontra-se o modelo Anycubic Photon Mono 4K. Esta é a opção mais acessível com um volume de trabalho relativamente mais pequeno que as opções anteriores de 383x227x222mm. Também a resolução é mais baixa, de 3840 x 2400 píxeis e o ecrã LCD é de 6,23".

Finalmente, deixamos como sugestão para aproveitar nesta Black Friday a impressora 3D Anycubic Photon Mono X 6K (479€). Tem ecrã LCD de 9,25" com resolução de 5760 x 3600 píxeis e um volume de impressão 3D de 475 x 290 x 270 mm.

Estas e outras promoções estão disponíveis no site oficial e deverão decorrer até ao dia 4 de dezembro.

Para todos os produtos na loja oficial, os portes são gratuitos, o preço já inclui IVA e está disponível o código PAYPAL para um desconto de 20€ em pagamentos feitos via Paypal.