Microsoft está a testar um modelo IA da OpenAI no jogo Minecraft

Continuamos com as notícias que envolvem a inteligência artificial e já é quase certo que esta tecnologia avançada marcará os próximos meses deste ano e dos seguintes. Agora as informações recentes indicam que a Microsoft também está a experimentar o modelo de IA da OpenAI no seu popular jogo Minecraft.

Minecraft pode receber modelo IA da OpenAI

Para além do Bing e do Windows 11, a Microsoft tem também planos para integrar a inteligência artificial no Minecraft. De acordo com as informações, a gigante de Redmond, juntamente com a criadora Mojang Studios, pretende explorar formas de usar a IA da OpenAI para tornar o jogo ainda mais acessível e apelativo.

Através de um vídeo publicado pelo canal Windows Central, vemos uma demonstração do que poderemos contar e encontrar com a IA no Minecraft. Ou seja, os jogadores vão poder criar edifícios personalizados, locais e NPCs (personagens não jogáveis) através da utilização da linguagem natural nas linhas de comando do jogo. Como tal, a IA poderá simplificar os processos mais complexos na criação avançada no Minecraft, o que facilitará a jogabilidade do mesmo.

Ou seja, na prática os jogadores vão conseguir criar edifícios e mundos de forma mais rápida e fácil no Minecraft, quando 'antes' tal demoraria por vezes vários meses. E com este recurso pode apenas necessitar de uma única linha de comando. Certamente que esta ferramenta vai agradar à maior parte dos jogadores, embora possa também haver quem prefira manter a construção tradicional e árdua.

Para tal ser possível, a Microsoft vai então recorrer à tecnologia da OpenAI, no entanto não tão avançada como a usada no Bing e Edge. A empresa de Redmond e a criadora Mojang estão a experimentar a integração do Github Copilot, um programa de inteligência artificial baseado na cloud com o objetivo de ajudar os criadores e programadores a preencher o código de forma automática, com algumas condições. Ou seja, a IA vai conseguir consolidar códigos complexos do Minecraft, interpretar os comandos do jogador e de seguida executá-los em tempo real. E com o evoluir do tempo poderá conseguir até entender os comandos de voz dados pelo jogador.

Para já o que vemos é apenas uma demonstração de um projeto ainda em fase inicial. Mas não há uma confirmação final de que a Microsoft vá mesmo integrar o Copilot no Minecraft, nem se vai explorar todas as formas de integração da IA no jogo e noutros produtos.

Leia também: