Starlink testa serviço de internet ‘Global Roaming’ por 200 dólares mês

Imagine que quer ter Internet em todo o planeta sem ter de andar a trocar de operador de país em país. Bom, a Starlink já está a testar um serviço que "promete" isso mesmo, Internet global. Chama-se Global Roaming Service e vai custar "apenas" 200 euros por mês.

Depois de chegar às nossas casas, aos nossos carros, aos barcos e aos aviões, faltava chegar a qualquer lado. A Starlink não terá grandes entraves para cobrir cada quilómetro de terra, dada a velocidade com que a SpaceX coloca os seus satélites na órbita terrestre.

Claro que se temos uma antena, que custa 450 euros, para apanhar sinal dos satélites, esta não deveria estar "barrada" a um local. Pois esta é a ideia da empresa de Elon Musk. Segundo o que está a ser partilhado no Twitter, a Starlink está a testar um novo serviço de Internet por satélite que diz que lhe permitirá "ligar-se a partir de quase qualquer parte do mundo".

A empresa propriedade da SpaceX chama-lhe "Global Roaming Service" e diz que custará 200 dólares por mês, para além da base, 599 dólares para o Starlink Kit.

Global mas non troppo

O serviço, que utiliza "as ligações entre satélites da Starlink (também conhecidas como lasers espaciais) para fornecer conectividade em todo o mundo", vem com uma grande advertência. Na sua mensagem aos utilizadores, a empresa observa que se deve esperar "um serviço típico de alta velocidade e baixa latência Starlink misturado com breves períodos de fraca conectividade, ou nenhuma", mas que isto "irá melhorar drasticamente com o tempo".

Também não é imediatamente claro como a Starlink irá cumprir a sua promessa de fornecer Internet a partir de quase qualquer lugar. Isto porque a empresa ainda aguarda a aprovação regulamentar em vários países, incluindo Índia, Paquistão e Camboja, e está completamente indisponível em outros.

Apesar disto, a PCMag informa que a Starlink oferece o serviço de Roaming Global a alguns utilizadores fora das áreas de cobertura da empresa, tais como a Gronelândia.

Enquanto a Starlink já permite aos utilizadores viajar com os seus pratos (apelidado "Dishy"), o serviço de Roaming Global soa como se pudesse vir com menos limitações. O plano Starlink Autocaravana custa 80 €/mês com um investimento único de hardware de 450 €.

Este serviço permite aos utilizadores equiparem as suas autocaravanas com o hardware da Starlink para acesso à Internet enquanto viajam, e vem com a opção de um prato ainda mais caro para acesso à Internet em viagem. Mas só está disponível em certas partes do globo, e o acesso à Internet não é priorizado como para os clientes residenciais, resultando em velocidades mais lentas.

Entretanto, o suplemento de portabilidade de 25 dólares por mês que vem juntar-se à subscrição de 110 dólares para clientes residenciais só permite aos utilizadores levar o seu "disco" com eles se estiverem a viajar dentro do seu continente de origem, e exige que mudem o seu endereço permanente se passarem "um período de tempo prolongado" longe da sua casa.

Há também o plano marítimo ridiculamente caro de 5.000 dólares por mês para os utilizadores que querem acesso à Internet no mar.

O Starlink faz o plano de Roaming Global parecer uma forma mais desamarrada de viajar pelo globo enquanto utilizam a Internet por satélite da empresa. Tal como o plano Autocaravana, os utilizadores podem interromper o serviço de Roaming Global em qualquer altura. No entanto, ainda não sabemos se a Starlink dará acesso prioritário à Internet aos utilizadores que se inscreverem no plano, e, como notado pela Starlink, os utilizadores fora dos EUA são "responsáveis por atuarem como o Importador de Registos para o Starlink Kit".

Bom, isto significa que os clientes terão de assegurar que o Kit cumpre as leis e regulamentos locais, assim como pagar os impostos decorrentes da utilização e importação do hardware.

Alguns serviços ainda não estão disponíveis em Portugal, apesar de no mapa já aparecerem com cobertura. Como tal, alguns valores ainda não estão em euros. Tal como aconteceu com os restantes já em funcionamento, espera-se no decorrer de 2023 que estes fiquem também operacionais no país.