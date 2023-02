MEO Remote: Fale para a app e veja a acontecer na TV

A MEO lançou uma nova versão da app Meo Remote que permite controlar a sua box através do seu smartphone, usando a voz. Mas há mais novidades! Pode saber mais sobre o que está a dar, navega na grelha de canais, etc.

MEO Remote: Pergunte qual a password da sua rede

Com o MEO Remote é possível controlar totalmente a TV do MEO através do smartphone, de forma simples e intuitiva. Basta ter a aplicação instalada e emparelhar com a box através da sua rede WiFi MEO.

Agora, com simples comandos de voz, pode mudar de canal ou alterar o som, play e pause, pesquisar conteúdos ou elenco, abrir aplicações, ouvir rádios, ver o tempo local ou mesmo o estado da tua fatura e muito mais.

Pode até perguntar pela password da rede Wi-Fi, entre outras informações.

Principais funcionalidades

- saiba mais informação sobre o que está a dar na TV a qualquer momento; Zapping - faça zapping sobre a grelha de canais sem perder de vista o que esta a dar na TV;

- descubra conteúdos nas Gravações Automáticas e VideoClube; Pesquisa - use o teclado do seu smartphone para pesquisar programas.

O MEO Remote está disponível para clientes MEO com pacotes ADSL ou Fibra. Pode fazer download doMeo Remote aqui.