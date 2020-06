Junho: Actualização de Xbox Game Pass

O jogador é colocado na pele de um taxista na noite de Paris. No decorrer da noite vai conhecer diferentes tipos de clientes e tornar-se seu confidente, amigo, conselheiro, voyeur…

Com uma habilidade inata para conversas e fazer as outras pessoas falarem, o jogador vai ter um mistério em mãos por desvendar. Para tal, basta saber ouvir e colocar as questões certas.