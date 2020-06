Melhore o seu teletrabalho com alguns produtos de baixo custo

Pelo menos até ao final do ano, muitas são as empresas que já tomaram a decisão de ter os seus funcionários a trabalhar a partir de casa. Perante esta decisão, há então que ter condições para trabalhar de forma mais eficaz. Sem gastar muito dinheiro, existem pequenos investimentos que se podem fazer de forma a melhorar as condições de trabalho em casa.

Conheça algumas opções.

Antes de deixar sugestões de produtos, é importante deixar algumas dicas de organização, para que comece finalmente a ter horários de trabalho e de lazer sem que tudo esteja uma grande confusão.

Acorde cedo, tome um duche, troque de roupa – a rotina simples, como se fosse sair de casa para ir para a empresa. Tenha um local da casa definido apenas para o trabalho – pode não ser simples em algumas casas, mas é essencial para definir o início e fim do horário de teletrabalho. Dificilmente a mesa onde vai fazer as suas refeições é o local ideal para trabalhar a partir de casa. Não trabalhe sentado no sofá – escolha um local para trabalhar onde possa estar confortável durante o horário de trabalho. Nas primeiras semanas o sofá poderá parecer confortável, mas as dores na coluna, pescoço, pernas e rabo vão mostrar-lhe o contrário. Além disso, sofá é local de lazer. Ajuste horários – estando em casa há uma maior flexibilidade de horários, mas é de extrema importância começar e terminar sempre a uma hora mais ou menos certa. O mesmo é válido para as refeições. Não almoce em frente ao computador – é tentador, mas quando for fazer as suas refeições, suspenda o computador e eventualmente deixe o smartphone de lado. Termine o teletrabalho, arrume o espaço e vá cuidar de si – é importante, como já foi referido, criar um horário para sair do posto de trabalho. Mais importante ainda é manter os seus cuidados pessoais. Uma caminhada ao fim do dia, estar com as crianças, ver um filme ou arrumar a casa, são tarefas que não podem ser esquecidas.

Conselhos à parte, não desespere se ainda não conseguiu criar uma rotina em casa… não está sozinho.

Os gadgets que poderão ser úteis durante o teletrabalho

Nesta saga, alguns gadgets poderão ser essenciais. Um monitor, um teclado e um rato para ligar ao computador portátil, só lhe trarão vantagens em termos de produtividades. Além disso, com tantas reuniões de equipa a acontecer, uma webcam poderá ser muito útil.

Assim, deixamos já uma primeira sugestão. Este é um periférico muito procurado e, com isso, os preços poderão não estar tão apelativos quanto esperaria. No entanto, deixamos como sugestão uma opção com boa relação entre qualidade e preço.

Trata-se de uma câmara com suporte para monitor, que permite captar vídeo a 1080p e já inclui microfone. Esta câmara pode ser adquirida por cerca de 17 € com o código de desconto 52PR2WPL

Docooler Webcam 1080p

Para complementar este pack, serão úteis uns auscultadores. Aqui deixamos a sugestão de uns auscultadores Bluetooth, excelentes para fazer as suas reuniões e ainda poder levantar-se para esticar o corpo sem que tenha que se ausentar.

Apesar de serem Bluetooth, podem ser usados com ligação por fio, sem colocar em causa a autonomia… que é de cerca de 15 horas.

Este é um produto também bastante acessível, custando 16,59 €, disponível nas cores preto, preto mate, dourado e rosa.

Docooler Auscultadores Bluetooth

A outra opção é dirigida a um público que gosta de produtos mais irreverentes e com um toque gaming à mistura. Estes auscultadores Hunterspider V-2, além do design típico dos produtos gaming, oferece um microfone e controladores para ajuste de volume.

Estão disponíveis por 19 €, com o código de desconto 6HSFPSDX.

Docooler Auscultadores Gaming

Há ainda que considerar comprar uma secretária e uma cadeira confortável, de forma a criar o seu pequeno escritório dentro de casa, respondendo às dicas deixadas acima.

Espaço para o lazer

Mas porque a vida não é só trabalho, deixamos ainda como sugestão uma soundbar Docooler de custo bastante reduzido, mas que irá melhorar de forma substancial o som que é reproduzido pela sua TV. Além disso, dispõe de Bluetooth, podendo ligar, por exemplo, o seu smartphone para ouvir música e descontrair no final do dia.

Também esta barra de som tem disponível um código de desconto XDQAG4OD, ficando assim a custar apenas 32 €.

Docooler Soundbar

Que outros gadgets não dispensa no seu teletrabalho?