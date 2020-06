Em que lugar ficou a sua escola? Veja o ranking

Todos os anos é elaborado um ranking das melhores escolas do país. Recentemente foi lançado o ranking de 2019 onde já pode saber quais as melhores (e piores escolas) e um conjunto de indicadores referentes às mesmas. Como é normal, as escolas privadas continuam a obter melhores resultados comparativamente às públicas.

Vejam já o ranking das 1870 escolas, sendo que 629 são escolas do secundário (11º e 12º) e 1241 do básico (9º ano).

O PÚBLICO em parceria com a Católica Porto Business School disponibiliza um conjunto de dados sobre as escolas do ensino básico e secundário. De acordo com as informações, relativamente ao 9º ano, a escola com melhor pontuação é o Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus (uma instituição privada). No TOP 20 apenas existe uma escola pública a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional.

Ao nível do secundário, a escola melhor posicionada é o Colégio Nossa Senhora do Rosário com uma média de 15,47. A primeira escola pública aparece apenas na 38º posição e é a Escola Secundária Infanta D. Maria.

No ranking é possível saber em que lugar está a sua escola ao nível de exames, como estão no ranking do sucesso, a que contexto socioeconómico pertencem e em que disciplinas têm melhores desempenhos.

Ranking Escolas