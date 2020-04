Grounded: aventura a uma escala reduzida

A Obsidian Games é uma das mais conceituadas equipas de desenvolvimento de videojogos do mercado e daí parte das razões pelas quais foi adquirida pela gigante Microsoft, para fazer parte dos Microsoft Studios. No último Inside Xbox, foram revelados mais pormenores acerca do seu próximo jogo: Grounded.

Hoje deixamos boas novidades de um jogo que o vai prender ao ecrã! Afinal, vai passar a ver o mundo de outro ponto de vista!

Grounded ou o mundo do ponto de vista de um inseto

A Obsidian já tem um grande e riquíssimo historial de desenvolvimento de videojogos. Estamos a falar de quem desenvolveu jogos como Alpha Protocol, Pillars of Eternity, Dungeon Siege III ou Neverwinter Nights.

Agora um dos jogos em que se encontra a trabalhar é Grounded, um título que poderá ser descrito como uma aventura à escala… microscópica. (ou quase)

Grounded trata-se de um título exclusivo para PC e Xbox One e apresenta uma jogabilidade de plataformas onde o tamanho do jogador tem um papel importante. Isto porque em Grounded o jogador controla um rapaz que se viu encolhido até ao tamanho de uma formiga.

Lembram-se do jogo Micro Machines ou do filme “Querida, Encolhi os Miúdos”?? Pois, bem! Este jogo bem poderá vir a ser um mix dos dois e promete…

Com o tamanho de uma formiga, Grounded é uma aventura de sobrevivência na qual o jogador terá de explorar um mundo rico e repleto de curiosidades, mas repleto de perigos e desafios.

O jogo apresenta um modo multiplayer cooperativo, no qual os jogadores podem entre ajudar-se entre si de forma a descobrirem a melhor forma de sobreviverem. Isto, pois grandes perigos esperam-nos ao virar de cada pedra, ou de cada folha.

Pelo que dá para perceber pelo ‘trailer’ e imagens, assim como pela forma como a Obsidian nos acostumou, podemos esperar um mundo de Grounded extremamente rico em pormenores. Se acrescentarmos a isto a temática do jogo, no qual somos do tamanho de uma formiga, acredito que isto misturado pode abrir portas a uma jogabilidade memorável.

Grounded entrará no Xbox Game Preview com Xbox Game Pass Ultimate e Steam Early Access a 28 de julho de 2020.