Governo do Reino Unido diz que a Nintendo Switch não suporta o jogo Call of Duty

Longa já vai a polémica sobre a compra da Activision Blizzard, mas a Microsoft tem tentado garantir que os jogos da criadora se vão manter, pelo menos durante mais alguns anos, nas várias outras plataformas além da Xbox. No entanto, agora o governo do Reino Unido diz que a consola Nintendo Switch não suporta o jogo Call of Duty e, portanto, o acordo entre a empresa norte-americana e japonesa pode não fazer grande sentido.

Switch não suporta Call of Duty, diz governo britânico

A compra da Activision Blizzard pela Microsoft está enguiçada e, depois de aprovar temporariamente, a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) bloqueou este negócio. Para provar que não quer tornar os jogos exclusivos para a Xbox, a empresa de Redmond assinou contratos de 10 anos com várias empresas e plataformas e uma delas foi a Nintendo de forma a levar jogos como Call of Duty para a consola Switch.

No entanto, o governo do Reino Unido diz que a Nintendo Switch não suporta Call of Duty e que não há uma forma de o jogo ter a mesma qualidade de jogo e de conteúdo que tem na PlayStation ou na Xbox. As autoridades britânicas dizem não ter "encontrado evidências que sugiram que as consolas [da Nintendo] seriam tecnicamente capazes de executar uma versão do CoD semelhante à da Xbox e da PlayStation em termos de qualidade, de jogabilidade e conteúdo".

Este parecer faz parte do extenso relatório final de 418 páginas da CMA sobre a proposta de compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Na opinião da autoridade do Reino Unido "no geral, as evidências mostram que as características da Nintendo Switch são significativamente diferentes das da Xbox e PlayStation, incluindo as suas especificações técnicas, capacidade de alojar jogos e preços graficamente intensos. A Xbox e a PlayStation são mais semelhantes a esse respeito".

Por outro lado, no relatório a CMA reconhece que a Switch é capaz de executar "alguns jogos importantes" como Doom Eternal. Mas a entidade diz que a consola da Nintendo "não oferece atualmente o mesmo conjunto de jogos graficamente intensos pelos quais a PlayStation e a Xbox competem... pode não ser capaz de oferecer certos jogos de multijogador graficamente intensos [como CoD]".

O documento indica que, apesar de a Switch poder alojar uma versão na nuvem de Call of Duty, essa mesma versão iria ficar abaixo comparativamente às executadas diretamente nas consolas, uma vez que "atualmente existem diferenças significativas entre os jogos na nuvem e os jogos nas consolas".