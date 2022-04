Indústria dos jogos já doou quase 200 milhões de dólares às vítimas da Ucrânia

A guerra da Rússia contra a Ucrânia mobilizou milhares de pessoas, empresas e organizações que, juntas, adotaram ações com o objetivo de fazer chegar ajuda ao país invadido e a todos o que estão a sofrer as consequências de uma guerra que ninguém quer.

E de acordo com as mais recentes informações, a indústria dos jogos já doou quase 200 milhões de dólares para as vítimas da guerra na Ucrânia.

Ucrânia: Quase 200 milhões de dólares arrecadados pela indústria de jogos

Infelizmente o tema da guerra ainda irá manter-se a abrir telejornais por ainda mais algum tempo, embora seja desejo de praticamente todos nós que termine o mais rápido possível. E uma vez que muitas entidades não têm grande poder para acabar com a guerra, uma das formas encontradas de ajudar é através da angariação de fundos e bens para as vítimas do conflito.

Assim sendo, o mundo uniu-se neste ato generoso e solidário. E segundo as mais recentes informações, só a indústria de jogos conseguiu angariar e doar quase 200 milhões de dólares para as vítimas da guerra na Ucrânia. Mais concretamente, essas entidades doaram um total de 195 milhões de dólares até ao momento para as instituições humanitárias, sendo que a ajuda monetária continua a crescer dia após dia.

Muitas criadoras de jogos fizeram questão de deixar bem claro qual a sua posição em relação a este conflito, mais concretamente estarem então contra as investidas de Vladimir Putin. Algumas entidades mostraram essa posição através de campanhas de venda, como a 11 Bit Studios que doou o lucro obtido numa semana com as vendas do seu jogo This War of Mine, assim como a Epic Games que juntamente com a comunidade do Fortnite e Xbox da Microsoft angariou 144 milhões de dólares para ajuda direta a várias instituições que apoiam pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia.

Veja a lista com as empresas do segmento gaming que contribuíram com fundos para ajuda humanitária no país ucraniano. Os montantes estão em dólares:

Epic Games + Microsoft: 144,000,000

Humble Bundle: 20,736,000

Necrosoft: 6,370,000

Riot Games: 5,400,000

Embracer Group: 5,000,000

Sony: 2,000,000

Supercell: 1,634,000

Wargaming: 1,000,000

Moon Active: 1,000,000

11 Bit Studios: 850,000

Bandai Namco: 850,000

Unity: 623,000

Koch Media: 500,000

Koei Tecmo: 500,000

Plarium: 500,000

Playrix: 500,000

Square Enix: 500,000

Facepunch: 500,000

Activision Blizzard: 300,000

CD Projekt Red: 242,000

People Can Fly: 235,000

QLOC: 234,000

Techland: 225,000

Ubisoft: 223,000

The Pokémon Company: 200,000

Zynga: 200,000

Niantec: 200,000

Bungie: 120,000

IO Interactive: 100,000

Digital Extremes: 100,000

Funcom: 100,000

HInterland: 99,000

Wired Productions: 75,000

Remedy Entertainment: 55,000

Hi-Rez: 50,000

SCS Software: 22,100

Eurogamer: 14,000

Bulkhead: 1,300

Estes dados foram recolhidos e divulgados pelo site Levvvel. E, tal como podemos ver pelos valores e pelo gráficos, só a Epic Games juntamente com a Microsoft são responsáveis por mais de metade do total angariado pelas empresas gaming.