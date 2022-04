Estudo traçou o perfil psicológico dos investidores em criptomoeda

Criptomoeda e investimentos já são assuntos na ordem do dia. Por essa razão, um novo estudo procurou perceber, definindo, o perfil psicológico de um investidor em criptomoeda. As conclusões remetem para características narcisistas e sádicas.

Além disso, remetem para um mercado machista e dominado pelas personalidades da "tríade obscura".

A investigação surgiu para descobrir que tipo de pessoas estão dispostas a investir em criptomoeda, uma vez que se trata de um mercado altamente volátil e especulativo.

O estudo publicado no Personality and Individual Differences revelou que as criptomoedas são um mercado machista e dominado por aquilo a que os investigadores chamam de “tríade obscura”. Ou seja, pessoas com comportamentos narcisistas e maliciosos. Conforme referem os investigadores, em muitos casos, o investimento em criptomoeda não acontece com o objetivo único de ganhar dinheiro.

Os investigadores inquiriram um total de 566 pessoas, pedindo-lhes que fizessem um teste de personalidade online, e respondessem a perguntas sobre as suas atitudes em relação à criptomoeda e sobre os seus planos relativamente a investir nesse mercado. Enquanto que 26% dos inquiridos afirmou ser proprietário de criptomoeda, 64% revelou estar interessado.

Tendo em conta estes resultados, os investigadores realizaram um teste psicológico, por forma a medir os traços de personalidade da referida “tríade obscura”:

Medimos as suas características de "tríade obscura" utilizando testes psicológicos padrão. Também medimos traços que poderiam ligar a personalidade escura a julgamentos sobre a criptomoeda: medo de falhar (FOMO: [fear of missing out] a sensação de que outros estão a experimentar coisas melhores do que nós), positividade (a tendência para ser positivo ou otimista em relação à vida) e crença em teorias da conspiração.

O inquérito concluiu que, em muitos casos, o interesse pelas criptomoedas não está relacionado com o dinheiro, mas antes com a personalidade narcisista, maliciosa ou mesmo psicopática.

Conforme explicou, ao The Conversation, o líder do estudo Di Wang, o conceito de "tríade obscura" remete para as "qualidades 'más': o egoísmo extremo e o tirar partido dos outros sem empatia". Além disso, acrescentou que está muitas vezes associado a comportamentos de risco.

Por exemplo, de acordo com o estudo, os investidores cuja personalidade aponta para malícia tendem a compactuar com conspirações relacionadas com os governos, desconfiando da atividade política. Por isso, acreditam que a criptomoeda é uma forma de impedir o controlo sobre os seus fluxos. Por sua vez, os narcisistas, confiantes, tendem a investir em mercados de ações de risco.

Além disso, os investigadores perceberam que as pessoas com psicopatia procuram investir em criptomoeda como forma de estimulação, e os sádicos pretendem obter a recompensa que outro utilizador não foi capaz de recolher.