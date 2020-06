Tal como The Last of Us 2, Ghost of Tsushima é um dos grandes jogos que a Playstation 4 receberá este ano. Enquanto o jogo da Naughty Dog já anda por cá, Ghost of Tsushima encontra-se mesmo a chegar.

E como prova disso mesmo, é o facto de a Sony e Sucker Punch terem indicado que o jogo já se encontra em Gold.

Tal como podem ver aqui, quando um jogo atinge a sua fase Gold, significa que a sua fase de desenvolvimento terminou e que o jogo entra agora numa fase de distribuição pelas lojas onde será comercializado.

Isto quer dizer que, está tudo preparado para o lançamento que se aproxima a passos largos.

Tal como pudemos ver aqui ou aqui, Ghost of Tsushima leva-nos até ao Extremo Oriente: ao Japão.

O Samurai

O jogo coloca-nos na pele de Jin Sakai (um Samurai) que vai ter de lutar pela sua terra contra os invasores mongóis.

No final do século XIII, o império mongol devastou nações inteiras no decorrer da campanha para conquistar o Oriente e, a ilha de Tsushima é o último ponto de defesa entre o território japonês e a enorme invasão mongol liderada pelo implacável e astucioso general Khotun Khan.

Dotado dos conhecimentos e das artes dos Samurais, Jin é um dos últimos sobreviventes do seu clã e vai encetar a luta da sua vida, lutando para retomar a liberdade da sua terra e dos seus habitantes.

E à medida que o tempo passa, virá a tornar-se também numa lenda para os seus compatriotas, e num Fantasma para os seus inimigos.

O jogo esteve em destaque num State of Play recente da Sony, que deixamos novamente para poderem rever.

Ghost of Tsushima chegará em exclusivo à Playstation 4 no próximo dia 17 de julho.

Ghost of Tsushima