OnePlus estreia documentário a 30 de junho. Assista já ao trailer

A OnePlus nasceu em 2013, tendo lançado o seu “flagship killer” em abril de 2014. Desde então, a marca tem conseguido crescer e acompanhar a concorrência mais forte no segmento dos smartphones.

Agora, prestes a lançar um novo smartphone de gama média cujo nome ainda está envolto em algum mistério, a OnePlus prepara-se para lançar um documentário onde pretende mostrar todo o processo de criação de um novo smartphone.

#NewBeginnings – O documentário da OnePlus

A OnePlus parece estar pronta para um “novo começo”. Sob a hashtag #NewBeginnings, publicou ontem no seu canal do YouTube um vídeo que indicava que algo estava prestes a chegar e direcionava os fãs para uma página fechada do Instagram @onepluslitezthing, sobre a qual já aqui falámos.

Além de estar a preparar-se para lançar um novo smartphone em julho, de gama média, sabe-se agora que vai estrear um documentário onde vai mostrar o processo de criação de um smartphone. É provável que o documentário percorra toda a história da OnePlus, e parte do processo criativo que está por detrás deste novo modelo que está para chegar.

Quanto ao smartphone, especula-se que seja denominado de OnePlus Z ou de OnePlus Nord. Além disso, algumas fontes apontam os 300 € como o preço a que poderá chegar ao mercado.

Pete Lau, CEO da empresa, veio há poucos dias referir que estava entusiasmado por voltar a lançar um novo smartphone a preço baixo, mas capaz de oferecer uma experiência de topo. Ou seja, poderemos estar de volta à proposta com que a marca surgiu no mercado. Oferecer um “flagship killer”.

Ainda assim, os vários rumores apontam para que o smartphone venha equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 765G ao invés de um processador de topo.

Assista ao trailer

O trailer do documentário foi divulgado hoje no YouTube da OnePlus e inclui uma descrição que revela claramente que se pretende mostrar o processo de criação de um smartphone, desde o desenho à produção, até chegar ao mercado.

O documentário é intitulado de New Beginnings e terá quatro partes. A estreia acontecerá já no próximo dia 30 de junho, antecedendo assim o lançamento do novo modelo.