Ghost of Tsushima apresentado no último State of Play

Ghost of Tsushima deve ser, certamente, um dos jogos mais esperados pelos jogadores Playstation, a par de The Last of Us 2, da Naughty Dog.

Recentemente, no último State of Play, o jogo teve especiais honras.

Tal como temos vindo a acompanhar (aqui ou aqui), Ghost of Tsushima é um dos jogos do ano. O título coloca o jogador na pele de um Samurai em pleno Japão feudal e numa luta pela liberdade (a sua e a da sua ilha).

São mais de 15 minutos de vídeo, demonstrando algumas das mecânicas mais interessantes de Ghost of Tsushima.

Um dos pontos referidos no vídeo agora revelado refere-se à personalização do nosso Samurai. Era imperativo que existisse essa opção e o vídeo mostra-nos algumas opções a ter em conta.

A propósito da personalização da personagem, o estúdio dá ainda uma dica aos jogadores: “Apanha flores para tinturas. Em quantidade suficiente poderão alterar a cor de uma armadura”.

Um dos aspetos mais interessantes (e curiosos) é o uso do vento como elemento ativo no jogo. Com efeito, o vento pode ser usado para orientar o nosso personagem, Jin Sakai, neste mundo gigantesco. Basta colocar um ponto de referência no mapa e, a qualquer momento, ao invocarmos o vento ele indica-nos a direção a tomar.

Outro aspeto em foco foi a utilização do estado “fantasma” do nosso personagem, ou seja, quando entramos em modo stealth.

No vídeo podemos ver variados artifícios e ferramentas que podem ser usados por Jin Sakai para distrair, iludir e levar ao engano os inimigos. E com base nessas ciladas, esperam-nos grandes cenas de finish.

No trailer pode-se ver também, Jin a lutar “à maneira dos Samurais”.

E esta temática é importante para o avanço do jogo, pois de acordo com o estúdio, os jogadores desenvolverão novas técnicas que farão de Jin menos Samurai e mais Fantasma à medida que a sua lenda se fortalece, e poderão decidir como é que essas técnicas evoluirão.

A apresentação mostra-nos ainda o combate no qual Jin é mestre, tal como samurai que é. No vídeo conseguimos vê-lo a manusear armas de ataque à distância, como o arco e flecha, assim como o uso da sua fiel espada samurai.

Curiosidade ainda para o fato de Ghost of Tsushima apresentar uma espécie de duelos “de honra”, nos quais Jin desafia os seus inimigos para combates até à morte.

Por fim, foi ainda revelado um modo de cinema a preto e branco criado pela Sucker Punch que poderá ser ativado desde o início do jogo e fará com que os jogadores sintam que estão a jogar um dos seus filmes de samurais favoritos.

Ghost of Tsushima será lançado para Playstation 4 a 17 de julho.

Ghost of Tsushima