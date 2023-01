Cyberpunk 2077 resolve processo judicial por 1,85 milhões de dólares

Possivelmente muitos já não se lembram, mas o jogo Cyberpunk 2077 foi alvo de uma grande polémica na altura do seu lançamento. O jogo foi considerado como um verdadeiro fracasso e as consequências negativas foram muitas. Entre elas, a criadora CD Projekt Red foi alvo de um processo judicial por parte dos investidores descontentes e que se sentiram enganados e lesados com o estado do jogo.

Passados mais de dois anos, finalmente a vida parece correr melhor e a empresa conseguiu resolver este mesmo processo através do pagamento de 1,85 milhões de dólares aos queixosos.

Fazendo um breve resumo, o jogo Cyberpunk 2077 foi lançado a 10 de dezembro de 2022 e, aquele que se esperava um sucesso, foi não mais do que um fracasso devido aos vários bugs e falhas graves. Tal levou a que a Sony removesse o título da sua loja para a PlayStation e os investidores do jogo abriram um processo judicial contra a criadora CD Projekt Red. Com esta polémica, Cyberpunk 2077 perdeu uma enorme fatia dos seus jogadores e a empresa polaca emitiu um pedido de desculpas público.

Passado mais de meio ano após a polémica, e depois de várias atualizações e correções, o jogo regressou finalmente à loja da PlayStation onde se tornou num campeão de vendas. Atualmente a situação está bem melhor para os lados da CD Projekt Red e há mais uma boa notícia para celebrar.

Cyberpunk 2077 finalmente livre do processo judicial

De acordo com as últimas informações, finalmente a criadora de jogos vai então pagar o valor acordado de 1,85 milhões de dólares para resolver e encerrar o processo judicial de que foi alvo por parte dos investidores do jogo Cyberpunk 2077. O acordo foi oficializado através do Tribunal Distrital Central da Califórnia.

No entanto, embora o valor tenha sido acordado entre ambas as partes, trata-se de um montante muito pequeno quando comparado com a receita que o jogo tem conseguido nos últimos meses, a partir do momento em que os problemas começaram a ficar sanados e este se tornou num dos títulos mais populares do segmento gaming.

Já jogou Cyberpunk 2077?