Combate ao vício dos jogos mete crianças chinesas limitadas a jogar 3 horas por semana

Um dos problemas das sociedades modernas prende-se com o vício aos jogos, em pessoas cada vez mais jovens. Aqui falamos mesmo de crianças de tenra idade a quem foi passada uma consola ou um smartphone para as mãos, sem limites. Neste contexto, temos acompanhado algumas medidas levadas a cabo pela China para tentar combater este vício.

Depois do reconhecimento facial e da limitação de jogo apenas em período diurno, as crianças terão um limite ainda maior.

China limita ainda mais o acesso a jogos por crianças

A China anunciou uma nova restrição à quantidade de tempo que as crianças podem jogar videojogos online. O novo limite imposto define que as crianças têm apenas três horas por semana para jogar. Além disso, segundo fontes chinesas (citadas pelo Bloomberg), plataformas como a Tencent agora só podem oferecer jogos para crianças entre 20h e 21h nas sextas-feiras, fins de semana e feriados.

Recorde-se que, recentemente, a Tencent anunciou a Midnight Patrol, um serviço de reconhecimento facial existente em mais de 60 jogos da plataforma, para limitar o acesso a estes títulos, aos mais novos.

O ópio espiritual

A Organização Mundial de Saúde reconheceu formalmente o vício dos jogos em 2018. E no ano seguinte, algumas organizações adotaram planos de tratamento para o que é visto como uma doença rara que afeta apenas uma pequena proporção de jogadores hardcore. Na China, recentemente, os videojogos foram mesmo apelidados de "ópio espiritual".

Assim, numa tentativa de enfrentar o que a China considera o jogo "problemático", todos os novos títulos devem ser aprovados por um regulador, que em 2018 "congelou" os lançamentos e desde então parece limitar o número e novos jogos.

A Tencent já veio referir que estas limitações poderão não ter grande impacto, uma vez que os menores representam uma fatia muito pequena dos seus utilizadores. Ainda assim, não deixam de ser medidas castradoras da sua atuação e de outros players no mercado dos videojogos.

Em sentido contrário parece surgir a Coreia do Sul. O país tem implementada a "Lei da Cinderela" que proíbe os jogos entre a meia-noite e as 6h da manhã. No entanto, já veio reconhecer que vai abandonar esta lei por desrespeitar os direitos das crianças.