Mobilidade empresarial: os desafios para o sucesso

O mundo empresarial está em constante evolução e há vários desafios pela frente. Nesse sentido, é fundamental que as empresas se adaptem às tendências atuais e de futuro com o objetivo de se tornarem ainda mais produtivas, competitivas e digitais.

A mobilidade empresarial é mais que uma tendência, é um fator-chave para o sucesso de empresas de diferentes setores de atividade. Mas afinal o que é a mobilidade empresarial?

A internet é hoje um elo fundamental da sociedade, basilar também no mundo empresarial. Vivemos num mundo movido pela tecnologia, onde estamos sempre ligados, conectados, em movimento - tudo é mobilidade. Os exemplos cresceram nos últimos anos e estão bem identificados.

Existem hoje mais de 7,2 milhões de portugueses com smartphones para uso pessoal e profissional, segundo dados da Marktest, valor que triplicou nos últimos 8 anos. Atualmente os smartphones adquiriram novas competências e, para além das chamadas de voz e do acesso à internet há um mundo de aplicações personalizadas que ocupam cada vez mais espaço e tempo, como as fotografias das férias e da família, o acesso a redes sociais e às contas bancárias e até como meio de pagamento. E esta área mais pessoal pode conviver de forma perfeita com aplicações empresariais, garantindo um equilíbrio que ajuda a aumentar a motivação e produtividade dos colaboradores das empresas.

Mas afinal o que é a mobilidade empresarial?

A mobilidade empresarial é um requisito fundamental para as empresas estarem presentes neste mercado cada vez mais competitivo e exigente, permitindo que os seus colaboradores estejam sempre acessíveis e consigam trabalhar a partir de qualquer lugar utilizando dispositivos móveis e as ferramentas necessárias para aceder a aplicações corporativas, e-mail e internet com elevados níveis de segurança.

Seja através do smartphone, tablet ou computador, os colaboradores e clientes estão hoje mais próximos das empresas e de todo o ambiente que as rodeia.

A mobilidade empresarial tem como base a tecnologia que faz parte dos mais diversos processos organizacionais e é uma evolução natural dos modelos tradicionais de trabalho e negócio. Além disso, adapta-se e encaixa-se nas rotinas diárias dos colaboradores de diferentes áreas organizacionais, dos quais se destacam a compra e venda, operações de campo, logística, operações com clientes, marketing, gestão de recursos humanos ou gestão de projetos.

As exigências da mobilidade empresarial

As empresas que queiram ser competitivas nesta era da mobilidade têm que adotar estratégias de mobilidade empresarial considerando vários aspetos. A existência de boa conetividade na empresa é um aspeto essencial.

Através de redes de acesso que garantam qualidade, rapidez, capacidade e menor latência, os colaboradores podem aceder a toda a informação da empresa a partir de qualquer lugar.

Muitas empresas adotam a estratégia de BYOD - Bring Your Own Device, em que os colaboradores utilizam os seus próprios equipamentos para trabalhar, aumentando ainda mais a mobilidade nas organizações.

Sejam equipamentos pessoais ou da empresa, os mesmos devem estar equipados com software, ferramentas de produtividade e colaboração bem como componentes (ex. Webcam, sistema de som, entre outros) que permitam o acesso ao email, a participação em reuniões online, a partilha de informação ou simplesmente a comunicação à distância com outros elementos da empresa.

O recurso a alojamento na cloud é essencial para elevar a capacidade de mobilidade das empresas. Desta forma, a informação está acessível a partir de qualquer lugar e através de qualquer dispositivo com acesso à internet.

Outro ponto fundamental na estratégia de mobilidade empresarial é a segurança no acesso à rede da empresa e segurança de toda a informação. Esta deve ser garantida por plataformas ou soluções que permitam a gestão de aplicações, contas e acessos. Devem também ser asseguradas situações de roubo ou extravio dos smartphones, tablets e computadores que possam comprometer a segurança da informação

Por fim, as empresas devem ainda contar com serviços de apoio técnico 24x7, para que nada falhe ou falte.

E quais as vantagens?

A mobilidade empresarial tem diversas vantagens que são repartidas entre a empresa e o trabalhador o que irá resultar, em última instância, numa maior eficiência e produtividade.

Assim, é possível listar algumas das vantagens da mobilidade empresarial:

Acesso em qualquer hora e lugar, a partir de qualquer dispositivo;

Redução de custos com deslocações e exigência de estruturas físicas menores;

Aumento da motivação e produtividade dos colaboradores;

Agilidade na resolução de problemas;

Otimização de processos.

O futuro será ainda mais exigente...

Com a pressão de uma economia cada vez mais global e ao segundo, a mobilidade empresarial passou a ser muito mais que uma filosofia para classificar uma empresa dentro de um mercado conectado.

A mobilidade empresarial é uma abordagem necessária para que as empresas se adaptem e evoluam nesta nova era, mas é preciso saber “encaixá-la” no contexto tradicional da empresa. Esta nova realidade traz muitos desafios às empresas que, caso sejam bem explorados, podem trazer oportunidades.

