App Store faturou $40 mil milhões no 1.º semestre de 2021, quase o dobro da Google Play

Apesar da Apple ter muito menos mercado que a Google, no que toca aos sistemas operativos para dispositivos móveis, a Apple tem muito mais pujança. Não é por acaso que a Google paga 15 mil milhões para ser o motor de pesquisa predefinido do Safari, nem é por acaso que a App Store é um enorme caso de sucesso. Apesar disso, a Google Play está a crescer novamente.

A Apple não divulga números das vendas na App Store. Contudo, um novo estudo revela que os consumidores globalmente gastaram 41,5 mil milhões de dólares na App Store no primeiro semestre de 2021, o que é quase o dobro da Google Play Store.

App Store continua a dominar as vendas

De acordo a Finbold, os gastos da Apple App Store no primeiro semestre de 2021 representam um crescimento de 22,05% em relação a um período semelhante em 2020.

Cumulativamente, os gastos nas duas plataformas registaram um crescimento de 24,8%, de um ano para o outro, atingindo um total de 64,9 mil milhões de dólares.

Google Play a recuperar terreno

O relatório mostra que, embora os gastos na App Store tenham permanecido significativos, a Google Play Store parece estar a recuperar ao registar a maior taxa de crescimento entre o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021: 30% de um ano para o outro.

Portanto, mesmo com a App Store a ter um bom percurso, “o Android floresceu enquanto a pandemia permanecia persistente em países com uma população densa de Android.”

A pesquisa da Finbold mostra que, para se manter no topo, a Apple está a contrariar o Programa de Pequenos negócios, o que reduz a comissão da App Store de 30% para 15% para os programadores que faturam menos de um milhão de dólares por ano.

Embora o relatório mostre que os gastos na App Store e na Google Play Store foram principalmente dominados pelo setor dos jogos, onde os consumidores a nível mundial gastaram 10,32 mil milhões de dólares em jogos móveis na primeira metade de 2021, o relatório destaca que as três principais aplicações móveis de grande envergadura a nível global para o primeiro semestre de 2021: TikTok, YouTube e Tinder.

Para o futuro, a Findbold acredita que os gastos na App Store e na Google Play Store só continuarão a aumentar à medida que os intervenientes no setor visem oferecer a melhor experiência. No entanto, conforme temos visto, quer os reguladores, quer mesmo as ações judiciais dos programadores, poderão mudar estes ganhos. O próximo ano será crucial para estas duas gigantes lojas de aplicações.

