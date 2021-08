Spotify está descontente com as alterações que a Apple fez na App Store

A Apple decidiu fazer alterações na App Store para resolver uma ação em tribunal. Agora, os programadores poderão usar novos métodos de comunicação (como e-mail) para notificar os clientes sobre os tipos de pagamento disponíveis fora das aplicações iOS. Os utilizadores serão alertados que existem vários meios de pagamento e que aquele que passa pelo seu site é (potencialmente) mais barato. Contudo, o Spotify não gostou desta alteração e já mostrou a sua revolta.

Esta alteração anunciada há dias, trouxe uma série de mudanças na loja de apps que, dependendo da aprovação do tribunal, resolverá uma ação coletiva de programadores norte-americanos.

Spotify continua a batalha contras as regras da loja da Apple

Há alguns dias, a Apple decidiu resolver um processo de ação coletiva contra a empresa nos EUA, ao alterar regras da App Store. Assim, as novas diretrizes da loja deixa os programadores contactarem os utilizadores por e-mail para os informar que podem subscrever serviços fora da App Store.

Além disso, os criadores terão mais escolha no preço da aplicação. Para estimular estas alterações (e a própria App Store), a Apple oferecerá 100 milhões de dólares aos pequenos criadores. Todos os detalhes podem ser encontrados nesta informação da tecnológica de Cupertino.

No entanto, o Spotify observa que a Apple não permite pagamentos de terceiros em aplicações iOS, continua a proibir os programadores de redirecionar os utilizadores para os seus sites. Além disso, mesmo com estas alterações, a empresa de Cupertino ainda tem acesso a informações sobre o negócio das aplicações, podendo usas as mesmas para criar outras, suas, concorrentes. Portanto, para o serviço de streaming a luta está tudo menos acabada.

Apple diz que acordo beneficiou os programadores, outros dizem que foi uma farsa

A Apple disse que fez grandes concessões, mas um exame mais detalhado sugere que a gigante da tecnologia e os advogados dos programadores das aplicações foram os grandes vencedores.

O acordo do processo foi complexo e várias pessoas na indústria de tecnologia tiveram reações muito diferentes, conforme vimos. A Apple e as pessoas que a processaram enquadraram o negócio como uma grande concessão da Apple e uma vitória para os programadores.

Alguns dos críticos da Apple, incluindo empresas que pagam milhões de dólares em taxas de aplicações, consideraram a modificação como uma “farsa” que pouco fez para mudar o controlo da Apple sobre as apps.