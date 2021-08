Samsung alarga opção de proteção de bateria aos novos smartphones. Veja como ativar

A One UI da Samsung para tablets já oferecia a funcionalidade de proteção de bateria dedicada aos tablets. Com esta opção, o carregamento da bateria é limitado, não chegando aos 100%, o que, segundo a fabricante, prolonga o tempo de vida da bateria.

Não sendo ainda uma opção generalizada para smartphones da marca, a verdade é que os novos dobráveis com One UI 3.3.1 já trazem esta possibilidade. Veja como ativar.

Proteger a bateria do seu smartphone Samsung

Os smartphones da Samsung vêm equipados com o sistema operativo Android, com interface de utilizador desenvolvida pela própria, a One UI.

O lançamento dos novos smartphones dobráveis trouxe também uma nova versão da One UI, agora a versão 3.1.1. Face à One UI 3.1 não existem alterações profundas, apenas alguns incrementos e esta nova opção dedicada à bateria é uma delas.

O recurso Proteger Bateria já estava disponível na versão dedicada aos tablets e agora está a chegar aos smartphones. Apesar de ter sido disponibilizada para os dobráveis é provável que venha a ser lançada para outros dispositivos mais populares.

As baterias de lítio, segundo os fabricantes, não devem nem ser descarregadas na totalidade, nem carregadas ao máximo, de forma a terem uma vida útil mais prolongada, já que a capacidade das baterias tende a diminuir com o uso.

Como ativar?

Num Samsung Galaxy Z Fold3 ou Z Flip3, terá então já acesso à nova opção Proteger Bateria. Para lhe aceder deverá abrir as Definições do smartphone, seguido de Manutenção dispositivo e bateria. Em seguida é necessário abrir a opção Bateria e Mais definições de bateria.

Proteger bateria é então a última opção da lista. Ao ativar a opção, a bateria do smartphone passa a ser carregada apenas até aos 85% da sua capacidade. Este limite irá prolongar o tempo de vida útil da bateria, o que se assume como uma vantagem. No entanto, poderá sacrificar ligeiramente a autonomia.