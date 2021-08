Internet a alta velocidade! Vodafone lança novo Smart Router Wi-Fi 6

Com o aparecimento de novos standards de comunicações, as operadoras são "obrigadas" a atualizar os equipamentos vendem com os seus pacotes. Sendo o Wi-Fi 6 já uma realidade há algum tempo, a Vodafone lançou agora o seu novo Smart Router já com Wi-Fi 6.

Este novo router oferece um desempenho superior e velocidades até 2,5 vezes mais rápidas comparativamente ao seu antecessor.

A Vodafone atualizou a sua oferta de Fibra com um novo Smart Router Wi-Fi 6. O novo Smart Router suporta um aumento da capacidade de download e upload e uma gestão de tráfego mais eficiente, que permite mais de 100 equipamentos ligados usufruindo da capacidade máxima da rede Wi-Fi.

Entre as características diferenciadoras do novo eq­­­­uipamento destaca-se o facto de ser Eco-Friendly, com poupanças energéticas proporcionadas pela maior eficiência de transmissão do sinal, contribuindo para que os equipamentos ligados consumam até menos 30% de energia em comparação com a tecnologia anterior.

Com a App Vodafone Smart Router , pode também fazer toda a gestão do equipamento Controle, personalize e faça a gestão da sua internet fixa, acedendo às funcionalidades avançadas do seu Smart Router de forma simples, rápida e em qualquer lugar.

Wi-Fi 6: Quais as velocidades?

Quando se fala em comunicações Wi-Fi temos de falar sempre de um ponto de vista teórico! Isto porque existem várias variáveis que podem influenciar o sinal e assim comprometer as velocidades de comunicação. O "novo" standard consegue ser mais eficiente em ambientes mais densos, como, por exemplo, locais públicos, promete uma melhor gestão do sinal e maior velocidade de comunicação.

De acordo com a documentação, o Wi-Fi 6 poderá oferecer comunicações a 9,6 Gbps. Com o Wi-Fi 5 a velocidade máxima de transferência de dados era de 3,5 Gbps. Há outras especificações interessantes:

Modulação OFDMA (Orthogonal frequency division multiple access) - partilha de canais para aumentar a eficiência da rede e diminuir a latência para o tráfego de uplink e downlink em ambientes de muito tráfego;

(Orthogonal frequency division multiple access) - partilha de canais para aumentar a eficiência da rede e diminuir a latência para o tráfego de uplink e downlink em ambientes de muito tráfego; multi-user MIMO - permite que mais dados sejam transferidos ao mesmo tempo. Permite também que pontos de acesso (APs) deem resposta a mais dispositivos, simultaneamente;

- permite que mais dados sejam transferidos ao mesmo tempo. Permite também que pontos de acesso (APs) deem resposta a mais dispositivos, simultaneamente; A capacidade de utilização do canal de 160 MHz aumenta a largura de banda para oferecer maior desempenho com baixa latência;

aumenta a largura de banda para oferecer maior desempenho com baixa latência; Target wake time (TWT) oferece melhorias significativas ao nível da eficiência da rede e a duração da bateria do dispositivo;

Nesta fase de lançamento, o Smart Router Wi-Fi 6 está disponível promocionalmente para novas adesões aos pacotes fibra3Play e fibra3Gold e para todos os pacotes fibra4 com VBox. O seu lançamento é marcado por uma campanha de comunicação de marca, que terá presença nos principais formatos ATL (televisão, rádio) e uma forte presença em digital e social media.