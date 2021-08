A grande aposta da Samsung para este ano é mesmo os smartphones dobráveis. A marca apresentou recentemente os seus novos smartphones Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, com todas as suas novidades e melhorias.

Algo que deixa sempre os utilizadores destes equipamentos preocupados é os seus ecrãs e desta vez não foi diferente. O Galaxy Z Fold3 já foi testado sem qualquer piedade e os resultados são promissores. Este smartphone está melhor, mas há ainda algumas lacunas.

São bem conhecidos os problemas do ecrã das primeiras versões dos smartphones dobráveis da Samsung. Falamos naturalmente do ecrã interior, que tem de ser protegido por uma película que garante toda a sua maleabilidade e a sua proteção.

Esperava-se, por isso, que o novo Galaxy Z Fold3 aumentasse essa proteção e que trouxesse um ecrã mais resistente a riscos e sem as suas falhas iniciais. Isso foi agora provado em mais um teste de resistência, realizado pelo conhecido Youtuber JerryRigEverything.

O que é revelado no vídeo apresentado é bastante animador para quem pensa comprar este smartphpone dobrável. Há claras melhorias no ecrã exterior e interior do Galaxy Z Fold3. A Samsung cumpriu com o esperado e agora este elemento está mais resistente e mais com maior proteção.

Com vidro Gorilla Glass Victus em toda a parte exterior, este consegue resistir bem ao nível do que seria esperado. Atinge uma pontuação de 6 na escala de Mohs, o que significa que consegue proteger-se das normais moedas e chaves num bolso do utilizador.

As maiores preocupações estão, como seria esperado, no ecrã interior. Este é claramente mais resistente que o dos modelos anteriores, mas ainda assim é fragil. Não consegue resistir a mais do que um nível 2 na escala de Mohs, o que é muito menos do que qualquer normal smartphone.

A Samsung tem presente um lote muito grande de alertas para o utilizador, em especial no que toca ao ecrã interior. Este está mais resistente que o dos modelos anteriores, mas não consegue resistir ao toque prolongado de uma unha, que facilmente deixa uma marca.

No que toca à estrutura e aos elementos externos, a proteção que tem foi facilmente removida. No entanto, todas as marcas feitas são superficiais e não trazem qualquer problema à utilização do Galaxy Z Fold3.

O Galaxy Z Fold3 é claramente mais resistente que os modelos anteriores da Samsung. Mesmo sendo mais fino, tem uma resistência natural elevada e garante uma durabilidade superior a quem comprar este smartphone.