Amazon vai demitir mais 100 funcionários na sua divisão de jogos

Desde o início do ano que temos assistido a várias demissões em massa por parte de algumas das mais poderosas empresas do mundo tecnológico. A Amazon, Google, Microsoft, Dell, Lenovo e o PayPal são alguns exemplos. Mas as informações recentes indicam que a Amazon vai voltar a rever a sua força de trabalho e demitir mais de 100 funcionários na sua divisão de jogos.

No início do mês de fevereiro a Amazon juntou-se a várias outras empresas tecnológicas e levou a cabo uma onda de despedimentos que afetou 18.000 trabalhadores. Depois disso, a marca de comércio digital revelou perdas de 2,7 mil milhões de dólares nas vendas de 2022. Contudo, a marca norte-americana continua a fazer ajustes na sua estratégia e na sua força de trabalho.

Amazon despede mais de 100 funcionários do setor dos jogos

As últimas informações revelam que a Amazon tem planos para cortar mais de 100 trabalhadores no seu setor de jogos. De acordo com um comunicado enviado esta semana pela Amazon para a sua equipa da divisão gaming, cujo documento foi acedido pela CNBC, o vice-presidente da Amazon Games, Christoph Hartmann, referiu que estas demissões iriam afetar o grupo Game Growth da empresa, que é o seu estúdio de desenvolvimento de jogos em San Diego e da Prime Games.

Para além destas demissões, os detalhes revelados indicam que a empresa vai também recolocar alguns dos seus trabalhadores noutros projetos que, segundo explicou Hartmann, "correspondam ao nosso foco estratégico".

O executivo da Amazon Games referiu à sua equipa da divisão de jogos que "não há uma forma agradável de partilhar este tipo de notícia, mas estamos comprometidos em tratar dos nossos funcionários afetados com empatia e respeito e iremos apoiá-los ao oferecer a indemnização por demissão, benefícios do seguro de saúde, serviços de recolocação e pagar o tempo gasto na sua procura de emprego".

