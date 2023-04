Mesmo com toda a garantia de atualizações para os equipamentos da Apple, muitos chegam ao fim de vida ou simplesmente não lhes é instalada a mais recente versão do seu SO. Isso em breve passará a ser um problema, com a Apple a bloquear o acesso aos seus serviços a estes dispositivos.

Os serviços da Apple são atualmente uma das suas maiores fontes de rendimento da empresa. Ainda assim, a marca de Cupertino parece estar focada em manter os seus equipamentos atualizados ou, pelo menos, garantir que os que não estão têm limitações.

A mais recente informação que escapou do círculo mais privado da Apple vem mostrar isso mesmo, revelando que em breve vão surgir limitações no acesso aos serviços. Estes vão passar a estar bloqueados em equipamentos que não estejam atualizados.

As of early May, access to Apple services, with the exception of iCloud, will stop working on devices running:

- iOS 11-11.2.6

- macOS 10.13-10.13.3

- watchOS 4-4.2.3

- tvOS 11-11.2.6

You'll likely receive notification prompting you to update — Stella - Fudge (@StellaFudge) April 5, 2023

Como se pode ver na informação acima, a Apple não irá requerer as mais recentes versões destes sistemas, mas irá impor limites. Tanto no iOS como no macOS, tvOS e watchOS os utilizadores vão precisar de ter pelo menos a versão certa. Falamos do iOS 11, macOS 10.13 (High Sierra), watchOS 4 ou tvOS 11.

Será essa versão que dará a garantia mínima para acesso aos serviços da Apple e em caso contrário será mostrada uma notificação aos utilizadores. Esta deverá indicar para a necessidade da atualização caso seja possível. Importa referir que a Apple não irá bloquear o acesso a todos os seus serviços, permitindo que o iCloud seja usado.

Curiosamente, a Apple já apresenta esta informação num documento de suporte. Nele a marca explica como poderá atualizar o iPhone, iPad ou Mac para recuperar a compatibilidade dos serviços nesses dispositivos. O único serviço que não seria desativado é o iCloud, pois faz parte da sincronização básica dos dados pessoais.

A Apple deverá ativer este novo modelo de acesso já em maio, perto da WWDC. É uma forma de garantir uma limpeza nos seus serviços e garantir mais uma onda de atualizações ou novos equipamentos.