Com todas as novidades que tem preparas, a Meta quer mudar completamente o WhatsApp. Este serviço de mensagens está a mudar e a ganhar algumas melhorias importantes. Para albergar toda esta mudança, há agora uma novidade que está a ser testada e que vai mudar completamente a interface do WhatsApp. Descubra o que é.

Há uma novidade grande na interface a chegar

O WhatsApp tem recebido muitas mudanças nos últimos meses. Este serviço de mensagens da Meta quer melhorar e aumentar ainda mais a sua longa lista de utilizadores, reforçando a sua posição no mercado e batendo toda a concorrência que está já disponível para todos.

Se na maioria dos casos aposta nas novas funcionalidades, que o tornam ainda mais eficiente, mais simples de usar e até mais intuitivo, há casos em que o foco é a interface. É precisamente essa mudança que está a ser testada agora, com uma alteração profunda.

O que falamos foi descoberto recentemente e vem mudar a posição de uma das mais importantes áreas do WhatsApp. Falamos da conhecida e tantas vezes usada barra de navegação, onde estão alojados os botões de acesso às conversas, às comunidades, aos estados e às chamadas.

Meta aproxima versões do WhatsApp com esta barra

Esta barra vai agora descer e assumir uma nova posição na zona inferior da interface. Do que é visto, esta parece ser apenas uma mudança na posição, sendo mantidos os mesmos atalhos e as mesmas funcionalidades que o WhatsApp já nos habituou.

Na verdade, esta interface não é nova no WhatsApp e milhões de utilizadores já a usam no dia a dia. É muito similar ao que a versão para iOS apresenta, passando agora para o Android e oferecendo uma experiência de utilização similar em ambas as apps móveis.

Esta mudança parece ser resultado de muitos pedidos dos utilizadores do WhatsApp. Torna a sua utilização mais intuitiva e dá uma imagem de modernidade a esta app que está em constante mudança e a trazer novas funcionalidades para os seus utilizadores.