Estamos a chegar a uma altura do ano em que o Google Maps é essencial para uma viagem sem problemas. Com esta app da Google vão poder criar um plano para evitarem o trânsito e garantir também que quando tiverem de abastecer fazem-no onde é mais barato. Veha como preparar o Google Maps para a melhor viagem.

A Google tem preparado a sua app de mapas para ser uma alternativa à altura do que os utilizadores necessitam. Mais que simples mapas, consegue garantir que toda a informação presente permite criar rotas e viagens úteis e livres de confusões para os condutores.

Evite todo o trânsito com o Google Maps

Para saber toda informação sobre o trânsito no Google Maps, e assim antecipar problemas ou eventuais paragens, basta seguir 2 passos. Passam a ver toda a informação sobre os caminho mais complicados o ecrã e também todas as situações anormais.

Comecem por abrir o Google Maps e escolher o ícone das camadas do mapa. Aqui vão encontrar várias propostas, devendo ser escolhida a óbvia, ou seja, o trânsito. Desse momento em diante vão ter imediatamente a informação que querem, mesmo que seja na definição de uma rota de viagem.

Combustíveis mais baratos na sua rota

Outra informação que podem usar e que é extremamente útil está associada aos preços dos combustíveis. O Google Maps também oferece já dados aos utilizadores sobre os tipos de combustível e os seus preços associados. Assim, podem definir onde querem parar para abastecer ao longo do trajeto.

Só precisam de pesquisar por bomba de gasolina e a lista das ofertas será mostrada ao condutor. Aqui, e depois de escolher uma bomba de destino, podem ver informações sobre os combustíveis vendidos, os preços respetivos e o horário de funcionamento. Se estiver num carro elétrico, podem também pesquisar por posto de carregamento.

Com estas duas simples configurações no Google Maps garantem de imediato uma viagem mais descansada e bem planeada. Toda a informação sobre o transito estará acessível facilmente, bem como onde e como podem abastecer com os combustíveis necessários.