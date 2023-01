A União Europeia e as autoridades dos diferentes países da Europa têm apertado cerco a todos os serviços de IPTV que operam neste espaço. Querem que estes deixem de existir e que os agentes que operam os serviços legais parem de perder dinheiro.

Com esta missão em mãos, a União Europeia quer agora ajuda para combater IPTV e transmissões de jogos nestes serviços. Para o conseguir fazer e descobrir as formas certas, está a pedir a ajuda de todas as entidades que queiram contribuir para este movimento.

União Europeia quer combater IPTV

Mesmo com todas as ações das forças policiais, os serviços de IPTV continuam a prosperar no mercado. Os prejuízos que causam estão bem identificados e calculados, com um estudo recente a apontar que o valor ronda os 1.000 milhões de euros por ano na Europa.

Para tentar mudar este cenário, a União Europeia quer tomar medidas diretas e que tenham um efeito positivo. Para isso resolveu lançar agora um Convite à Apreciação de uma Iniciativa, onde pretende recolher opiniões e ações que possam ser tomadas.

Pede ajuda a todos na Europa para isso

Convida todas as partes intervenientes neste processo a contribuírem com ideias e ações para colocar um travão nestas transmissões de conteúdos em direto. Esta ação segue o pedido de mais de uma centena de titulares de direitos de transmissão de conteúdos desportivos que solicitaram conjunta e publicamente que a União Europeia tomasse medidas concretas.

De forma clara, e como explicado em detalhe no documento, quer identificar soluções eficazes, conformes com o direito da UE, para suprimir ou bloquear imediatamente o acesso a retransmissões não autorizadas. Estas devem ter em conta a natureza dos conteúdos e a forma de transmissão.

Transmissão de jogos e outros eventos

Esta ação segue-se ao pedido de mais de uma centena de titulares de direitos de transmissão de conteúdos desportivos (incluindo a própria UEFA) à União Europeia que tomasse medidas neste campo. Agora, a Europa deixa claro que os ouviu e dá-lhes até o dia 10 de fevereiro para apresentarem as suas propostas.

Este pode ser o primeiro passo para mudanças grandes e que vão deixar os serviços de IPTV perto de terminarem. Para lá de alterações legais, podem surgir medidas concretas e que impossibilitam que estes existam.