Ainda que de forma muito discreta, a Apple apresentou esta semana os novos MacBook Pro com SoC M2 Pro e M2 Max. Estas novas máquinas são a atualização esperada de um dos mais bem-sucedidos produtos da empresa, que recebem novo hardware.

Os preços deste hardware aumentaram, seguindo a tendência de mercado e uma análise agora apresentada mostra os preços praticados no planeta para os novos MacBook Pro com SoC M2 Pro e M2 Max. O mais elevado está no Brasil. E Portugal, como fica nesta lista?

Os novos MacBook Pro da Apple

Algo que é apontado de forma recorrente à Apple é o preço dos seus equipamentos. Ainda que os modelos mais básicos possam estar próximos da concorrência, a verdade é que os modelos de topo são comercializados a preços quase proibitivos.

A análise feita aos preços dos novos MacBook Pro com SoC M2 Pro e M2 Max veio novamente confirmar este cenário e mostrar uma outra realidade. Existe uma diferença muito grande nos mercados, com o modelo mais básico do MacBook Pro a ter valores que vão dos €1,852.06 até aos €7,323.82, dependendo do modelo e da configuração.

Brasil e os preços dos novos computadores

Em termos de preços, o país onde estes novos computadores são mais barato são os EUA e o Canadá, independentemente do modelo escolhido. Curiosamente, nos modelos com especificações mais elevadas, o mercado com melhores preços é a Malásia.

Já no extremo oposto, nos locais onde são mais caros, há apenas um país que se destaca. Falamos do Brasil, onde estes modelos chegam sempre mais do dobro do valor mínimo. A razão apresentada está baseada nos impostos aplicados quer por este país, quer por outros.

E como ficam os preços em Portugal?

Também o cenário de Portugal está presente nesta lista. Não somos dos países com preços mais elevados, mas ainda assim o nosso país não está numa posição confortável. Estamos sempre perto do final da lista, com o modelo mais barato a custar €2,499, indo até ao extremo dos €4,249, valor do modelo maior e com hardware mais potente.

Estes são valores obtidos de forma oficial no site da Apple e que mostram de forma clara as diferenças abismais dos preços dos MacBook Pro com SoC M2 Pro e M2 Max. Este é um cenário a que nos habituámos e que cada vez mais é a realidade.