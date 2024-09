O YouTube agora até já mostra anúncios ao pausar um vídeo numa TV

Os utilizadores do YouTube estão cada vez menos satisfeitos com esta plataforma de vídeo. O aumento de anúncios tem sido uma realidade e as formas usadas para os contornar têm sido alvo de uma verdadeira caça, com cada vez menos alternativas a funcionarem. Agora, do que é reportado, a publicidade voltou a aumentar.

O YouTube está a mostrar mais anúncios

O YouTube, o site de streaming de vídeo mais visitado da Internet, decidiu alterar a sua política ao mostrar anúncios aos utilizadores num nível ainda mais elevado. A famosa plataforma de vídeo tem vindo a travar uma guerra contra o bloqueio de anúncios há algum tempo. Agora, introduziu um método diferente de mostrar anúncios.

Este serviço da Google tem implementado uma política muito agressiva para mostrar anúncios há algum tempo. A plataforma, que mostra o mesmo tipo de anúncios no início dos vídeos, começou agora a mostrar anúncios aos utilizadores que pausam vídeos.

Publicidade agora vem na pausa do vídeo

Os utilizadores que partilharam várias imagens nas redes sociais, incluindo no Reddit e no X, referiram que estes surgiram quando os vídeos foram pausados. A apresentação dos anúncios ocupava quase completamente o lado direito do ecrã. Alguns utilizadores irritados afirmam que o YouTube levou agora esta política ao nível da ganância.

O ponto comum nas imagens partilhadas é que a nova política de publicidade está limitada ao pedido de TV, aparentemente por enquanto. No entanto, é importante salientar que esta não é uma aplicação piloto. Na verdade, muitos dos utilizadores que encontram a nova aplicação de publicidade vivem em diferentes países.

Google deve alargar a mais plataformas

Neste sentido, o único ponto de interrogação crescente é se esta nova política de publicidade será limitada à aplicação televisiva. Ainda não houve nenhuma declaração oficial da Google e do YouTube. No entanto, parece que muito em breve, quando se pausar um vídeo nos browsers móveis e web, veremos novos anúncios que são como uma bola de luz.

Resta saber como os utilizadores vão reagir quando esta nova política for alargada a outras plataformas onde o YouTube está presente. Certamente que muitos vão manifestar-se como têm feito até agora e mostrar o seu desagrado, por verem ainda mais anúncios.