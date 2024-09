Há novos problemas no Android Auto, agora para quem usa o Pixel 9 com o Android 15

Más notícias para quem se aventura nas versões beta do Android 15 se tiver um dos mais recentes telefones da Google. O Android Auto sofre de problemas de compatibilidade nos Pixel 9 que o impedem de ser usado nos carros com este sistema. E não importa se é utilizada uma ligação com ou sem fios do Android Auto, o resultado é sempre igual.

Há novos problemas no Android Auto

O Android 15 está em testes há alguns meses, e ainda não existe uma versão final para os smartphones. Mesmo que a versão estável já tenha chegado à base deste sistema operativo, o AOSP, os Pixel da Google continuam a ser os que mais facilmente têm acesso aos últimos desenvolvimentos. Isso pode trazer um lado negativo, por poderem ter de lidar com falhas e problemas.

A nova geração da Google não vem com o Android 15 por defeito, pois começa com a versão anterior, o Android 14. Ainda assim, pode instalar o mais recente inscrevendo-se no programa beta. E há um ponto importante a ter em conta antes de dar este passo. Atualmente, o Android 15 quebra o suporte ao Android Auto.

Apenas o Pixel 9 é afetado neste caso

Como é bem visível nos fóruns de discussão oficiais da Google, o Android 15 beta faz com que o Android Auto deixe de funcionar nos Pixel 9 e Pixel 9 Pro. Por agora não há forma de resolver este problema, por isso, se possui um destes telefones e deseja usá-lo no carro, o melhor é aguardar pela versão estável do Android 15.

Segundo os relatos dos utilizadores, o Android Auto não arranca no Pixel 9 atualizado com a última versão beta. No modo wireless ou com o cabo USB como ponte, o resultado é o mesmo, com o ecrã do telefone a não ser projetado na consola do veículo. Este cenário acontece mesmo com adaptadores Wi-Fi ligados à porta USB do veículo.

Android 15 no foco do problema da Google

Quem atualizou o Android 15, precisa de usar o Android Auto e está com problemas de ligação, a única solução é voltar ao Android 14 no Pixel 9. Este não é um processo fácil ou direto, levando a que os utilizadores tenham de apagar os dados do smartphone.

A Google já sabe do problema e estará em processo de criar uma solução. No entanto, como o Android 15 é uma versão beta, o software com bugs e incompatibilidades faz parte do estado intrínseco da versão. A Google irá certamente corrigir os problemas com as seguintes versões do Android Auto e do Android 15.