NOWO, NOS, MEO e Vodafone: Qual tem preços mais baratos?

Os preços das telecomunicações continuam a aumentar em Portugal. De acordo com dados da ANACOM, os preços acumulam uma subida de 1,9% desde janeiro.

Entre o fim de 2009 e julho de 2021, os preços das telecomunicações aumentaram 8,4% em Portugal e caíram 22,1% em França, 17,1% em Itália e 8,7% em Espanha. Qual a operadora que tem preços mais baixos?

Em julho de 2021, os preços das telecomunicações, medidos através do sub-índice do Índice de Preços do Consumidor (IPC), aumentaram 0,3% face ao mês anterior devido a alterações de algumas ofertas em pacote. Em comparação com o mês homólogo, os preços aumentaram 1,3%.

Entre abril de 2011 e maio de 2019, os preços das telecomunicações cresceram mais em Portugal do que na UE (em termos da taxa de variação média dos últimos doze meses).

Em termos acumulados, entre o final de 2009 e julho de 2021, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 8,4%, enquanto na UE diminuíram 9,7%.

Em julho os preços mais baixos foram oferecidos pela NOWO

De acordo com o relatório «Evolução dos Preços das Telecomunicações» hoje divulgado pela ANACOM, em julho as mensalidades mínimas foram oferecidas pela NOWO em sete casos de um leque de 13 serviços/ofertas, enquanto a MEO, a Vodafone e a NOS, apresentaram os preços mais baixos para quatro, dois e um tipo de serviços/ofertas, respetivamente.

Em termos homólogos, verificaram-se 31 aumentos de preços e três diminuições. Sobressaem as seguintes variações de preços:

A mensalidade mínima do Serviço Telefónico Móvel com internet aumentou 4,3%, devido à eliminação da oferta da NOWO com uma mensalidade de cinco euros;

As mensalidades mínimas das ofertas 4P aumentaram 8,3% devido à eliminação da opção de serviço telefónico móvel da NOWO com uma mensalidade de cinco euros, e 1,3% devido à eliminação da opção de TV da NOWO a 2,5 euros, num total de 9,8%;

A mensalidade mínima da oferta 5P aumentou 4,3%, na sequência da eliminação da oferta da primeira mensalidade do serviço base da Vodafone;

As mensalidades mínimas das ofertas BLF+TVS (+11,1%), TVS+STF e 3P (+10,0%), aumentaram na sequência da eliminação da opção de TV da NOWO a 2,5 euros. Adicionalmente, a mensalidade da oferta TVS+STF aumentou 77,6% em resultado do fim da comercialização de uma oferta por parte da NOS, totalizando 95,4%;

A mensalidade mínima de TVS aumentou 30,8% em resultado do fim da comercialização de uma oferta por parte da NOS;

A mensalidade mínima da Banda Larga Móvel através de PC/Tablet aumentou 4,3%, na sequência da eliminação da oferta da primeira mensalidade do serviço base da MEO.

Por prestador, a MEO diminuiu a mensalidade mínima de um serviço/oferta em relação ao mês homólogo do ano anterior e aumentou a mensalidade em oito serviços/ofertas.

O serviço da MEO cuja mensalidade diminuiu significativamente foi a oferta de serviço telefónico móvel com Internet no telemóvel (oferta UZO). A NOS aumentou as mensalidades mínimas de oito serviços/ofertas e diminuiu a mensalidade de uma oferta (serviço telefónico móvel com Internet no telemóvel ̶ oferta WOO).

A Vodafone aumentou as mensalidades mínimas de sete serviços/ofertas e diminuiu a mensalidade de uma oferta (banda larga móvel de internet através de PC/tablet). Por sua vez, a NOWO aumentou as mensalidades mínimas de oito serviços/ofertas.

Em maio de 2021, a Lycamobile lançou uma oferta de serviços móveis com uma mensalidade de 15 euros, com 20 GB de tráfego de dados móveis e 1000 minutos de voz ou 1000 SMS.

Esta oferta fica ainda aquém dos valores praticados por este mesmo prestador noutros mercados, mas é bastante atrativa face às ofertas dos principais prestadores em Portugal. De facto, para plafonds de dados móveis a partir de 10 GB, a mensalidade desta oferta da Lycamobile é substancialmente mais baixa. Por outro lado, para níveis semelhantes de mensalidade, o tráfego oferecido pelos restantes prestadores é significativamente mais baixo.