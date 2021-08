Com o regresso às aulas e ao trabalho há hábitos que devem ser reavaliados e a forma como nos deslocamos é uma delas. Optar por transportes públicos, andar mais a pé, substituir o carro pela bicicleta, são apenas algumas ideias para deixar de lado o carro. As deslocações de bicicleta, é certo, poderão não ser fáceis nalgumas localidades deste país por causa das subidas acentuadas, mas é aqui que as opções híbridas, com pedais e motor elétrico, podem fazer a diferença.

Com opções para vários preços, uma bicicleta elétrica passa facilmente os 1000 €, mas a opção que hoje trazemos é relativamente mais acessível e poderá ser suficiente para as suas deslocações diárias.

Bateria da bicicleta elétrica que pode fazer 80km

Se ir para o trabalho de bicicleta era um problema em muitos lugares deste país devido às subidas e descidas, hoje, as bicicletas elétricas vieram resolvê-lo. Visitar um lugar novo, ir ao supermercado ou simplesmente pedalar num dia de sol é algo que também sai valorizado com uma destas bicicletas.

A Xiaomi Himo C20 é um modelo elétrico e dobrável que facilmente pode ser colocado na bagageira do carro ou arrumada num canto da casa.

As rodas são de 20 polegadas tem um peso de 21,5 kg, estando prepara para suportar peso de aproximadamente 100 kg. A bateria é de 36V/10AH e permite uma velocidade máxima de 25 km/h.

Se for só a pedalar, não tem qualquer restrição de limite, é até onde as suas pernas o levarem. Mas em média, numa condução combinada entre pedal e bateria, deverá ser capaz de atingir os 80 km. Se for apenas em modo elétrico, então a autonomia é de cerca 50km.

Xiaomi Himo C20 - preço e disponibilidade

A bicicleta elétrica Himo C20 está disponível em duas cores, branco e cinza. O seu preço é de 586,99 €, até ao dia 31 de agosto. O envio é gratuito e feito a partir da Europa, sem custos adicionais.

Caso esteja à procura de um modelo mais robusto que já entre na categoria das bicicletas de montanha, deixamos a BEZIOR X1000 que também se encontra em campanha promocional até ao final do mês, por 1259 €, nas mesmas condições de envio.

Bicicleta elétrica Himo C20