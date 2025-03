NOWO com preços mais baixos em 6 de 11 serviços analisados

Em janeiro de 2025, os preços das telecomunicações, medidos através do respetivo grupo do Índice de Preços do Consumidor (IPC) Link externo., diminuíram 0,2% face ao mês anterior em resultado de alterações ocorridas em ofertas em pacote.

NOWO com a mensalidade mais baixa para as ofertas do serviço telefónico móvel

Em comparação com o mês homólogo do ano anterior, os preços das telecomunicações aumentaram 6,5%. Recorde-se que a ANACOM recomendou aos prestadores contenção nos aumentos de preços para 2024, quer em tarifários disponíveis para novas adesões, quer nos contratos em vigor, de modo a assegurar o efetivo acesso ao serviço por parte dos utilizadores finais a estes serviços, num contexto de pressão inflacionista e aumento do custo de vida.

No que se refere às mensalidades mínimas de ofertas disponibilizadas nos sites dos operadores, em novembro de 2024 foram lançadas ofertas da DIGI no mercado das telecomunicações, representando, em janeiro, a mensalidade mínima mais baixa para sete tipos de oferta, num leque de 11 serviços/ofertas analisados.

Por operador, e se considerados exclusivamente os quatro principais operadores, as mensalidades mais baixas disponibilizadas nos sites dos principais operadores foram oferecidas pela NOWO em seis dos tipos de ofertas analisados num total de 11 tipos de serviços/ofertas, enquanto a MEO e a Vodafone apresentaram as mensalidades mais baixas para quatro tipos de serviços/ofertas, cada uma. Por sua vez, a NOS apresentou a mensalidade mais baixa para dois tipos de serviços/ofertas.

A NOWO apresentou a mensalidade mínima mais baixa para as ofertas do serviço telefónico móvel individualizado (4 euros) e para as ofertas em pacote triple play (29 euros) e quadruple play (33 euros), enquanto a Vodafone apresentou a mensalidade mínima mais baixa da oferta quintuple play (59,10 euros).

De relembrar que atualmente a NOWO faz parte da DIGI.