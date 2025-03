Marca: 100 carros oferecidos por Gran Turismo 7

Com os carros disponibilizados pela última atualização de Gran Turismo 7, já se atingiu a centena de bólides oferecidos aos jogadores. É um número bastante redondo e que demonstra o carinho que a Sony e a Polyphony Digital mantém pela sua comunidade de jogadores.

Gran Turismo, é um dos porta-estandartes e trunfos maiores da Sony Playstation na luta pelos exclusivos. É absolutamente indiscutível que se trata de uma série de jogos de valor acrescentado que tem entretido milhares e milhares de jogadores ao longo das quase 3 décadas de existência.

E, verdade seja dita, é uma série que continua a surpreender e a tratar bem os seus jogadores, como é comprovado agora com este numero redondo que apresentamos.

Com efeito, a Sony e a Polyphony Digital anunciaram uma nova atualização de conteúdo gratuita para o Gran Turismo 7. Esta atualização de fevereiro inclui três novos veículos, ultrapassando dessa forma, o numero bem redondo de 100 carros adicionados gratuitamente ao jogo desde o seu lançamento.

Adicionalmente, com esta atualização, a coleção de carros do jogo aumenta para um total de 526 veículos, representando diversas épocas e zonas geográficas.

A lista de novos veículos é liderada pelo lendário Unimog da Mercedes-Benz, um modelo versátil com mais de 75 anos de história, acompanhado por dois ícones do mundo automóvel: o Peugeot 205 GTI e o BMW Z4 de primeira geração.

Mercedes-Benz Unimog Type 411: um todo-o-terreno para qualquer situação

A história deste camião começou em 1945, quando Albert Friedrich, ex-diretor de produção de motores de avião da Daimler-Benz, planeou a criação de uma "máquina motorizada de aplicação universal para a agricultura". Este conceito deu origem a mais de 75 anos de evolução, tornando o Unimog num veículo utilizado em praticamente qualquer tipo de trabalho e ambiente.

A série 411 contava com um motor mais potente, um chassis reforçado e diversas variantes de carroçaria e distância entre eixos, resultando em 12 modelos diferentes, todos compatíveis com um vasto leque de acessórios.

BMW Z4: elegância e performance com seis cilindros em linha

O sucessor do Z3 chegou em 2003 com uma aposta reforçada, apresentando desde logo um motor de seis cilindros em linha com opções de 2,5 e 3 litros.

O novo chassis e carroçaria proporcionaram uma distribuição de peso quase perfeita (perto dos 50%), enquanto as tecnologias mais recentes da BMW, como a direção assistida elétrica e o sistema DCC (que ajustava a resposta da direção e do acelerador entre os modos normal e desportivo), melhoraram ainda mais a experiência de condução.

A versão de competição deste modelo marcou presença em eventos lendários, como as 24 Horas de Nürburgring.

Peugeot 205 GTI: um ícone dos ralis que se tornou numa lenda

Em 1983, a Peugeot descontinuou o modelo 104, apostando num novo compacto. O 205 tornou-se um sucesso de vendas graças ao seu design moderno e confortável.

A sua história ganhou ainda mais destaque com a versão Turbo 16, desenvolvida para competir no lendário Grupo B do Mundial de Ralis. Inspirado nesse sucesso, nasceu o 205 GTI, cuja principal característica era a potência do seu motor, capaz de atingir 128,2 cv num carro de apenas 3,7 metros e 900 kg.

Além disso, o modelo beneficiava de uma excelente configuração de suspensão, tornando-o num dos compactos desportivos mais ágeis e eficientes da época.

Ainda em relação a esta nova actualização de Gran Turismo 7, esta versão 1.56 traz os seguintes conteúdos adicionais:

GT Café:

Nova Ementa Extra nº 44 dedicada à Peugeot

Brand Central / Mazda:

Nova tinta da carroçaria disponível para o Mazda 3 Gr.4.

Circuitos Mundiais – Novos eventos:

Taça Sunday Clássica: Red Bull Ring - Circuito Curto

Taça Sunday Europeia 400: Grand Valley Sul – Invertido

Desafio FR Europeus 550: Autodrome Lago Maggiore – Leste

Adicionalmente, o Gran Turismo Sophy, o agente de IA de corrida de nova geração está agora disponível nos seguintes circuitos:

Autodromo Nazionale Monza

Sardegna - Circuito de Estrada – B

Scapes:

"Movimento" será adicionado como destaque

A atualização 1.56 de Gran Turismo 7 está disponível para todos os utilizadores desde o dia 27 de fevereiro. Podem ver mais detalhes sobre esta atualização aqui.