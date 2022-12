Meta não desiste do futuro e mantém o metaverso de pé

O metaverso é, para a Meta, uma ode ao futuro. Apesar dos descrentes e dos insucessos que têm sido conhecidos, o CTO disse que os investimentos vão continuar, porque a empresa ainda acredita no potencial do projeto.

A publicação foi feita no blog oficial da Meta.

Através de uma publicação oficial, Andrew Bosworth, diretor de tecnologia (em inglês, CTO) da Meta, explicou as razões pelas quais a empresa ainda acredita no futuro, que tem o metaverso como objetivo. Este projeto, que foi anunciado, no ano passado, por Mark Zuckerberg, prometia a criação de um “maior senso de ‘presença virtual’”.

Desde essa altura, muita coisa mudou… a indústria tecnológica não viveu a sua melhor fase e a Meta, especificamente, viu-se obrigada a deixar 11.000 funcionários para trás, ao mesmo tempo que acompanhava uma queda de 65% das suas ações. O metaverso já custou mais de 10 mil milhões de dólares à empresa e, apesar disso, os resultados ainda não impressionaram os entusiastas e não convenceram os céticos.

Agora, com o final do ano a motivar reflexões, o CTO da Meta reconheceu os infortúnios financeiros e anunciou que, mesmo assim, a empresa vai canalizar 20% dos custos e despesas globais para o Reality Labs, no próximo ano. Este departamento é responsável pelos óculos de Realidade Virtual da Meta, bem como pelas plataformas que vão dar corpo ao metaverso. De acordo com o Insider Intelligence, este ano, já foram relatados prejuízos de 9,44 mil milhões de dólares.

Nunca pensámos que seria fácil ou simples, mas este ano foi ainda mais difícil do que esperávamos. Os desafios económicos em todo o mundo, combinados com as pressões sobre o core business da Meta, criaram uma tempestade perfeita de ceticismo sobre os investimentos que estamos a fazer.

Lamentou Bosworth, acrescentando que o “pensamento de curto prazo” limita as empresas e que, embora tenham sido feitos alguns ajustes, a “Meta continua tão empenhada” na visão que tem para o futuro como no dia em que anunciou o metaverso.

Leia também: