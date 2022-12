Há dois mundos semelhantes à Terra que podem suportar a vida humana

Estamos longe de conhecer bem o universo. Como tal, poderemos ser surpreendidos com realidades que serão avassaladoras, até do ponto de vista de encontrarmos ou não um novo lar para a humanidade. Com os incrementos da tecnologia e do estudo dos dados que vamos captando, há hoje novas perspetivas e esperanças. Segundo um novo estudo, existem dois mundos semelhantes à Terra que podem suportar a vida humana... dada a distância a que se encontram do nosso planeta.

O espaço é a fronteira final e, enquanto ainda planeamos a primeira missão tripulada a Marte e a nova viagem humana de regresso à Lua em 50 anos, alguns cientistas já estão a olhar para os próximos passos.

De acordo com um novo estudo, dois mundos semelhantes à Terra próximos poderiam fornecer alvos potenciais para a colonização humana, e estão apenas a 16 anos-luz de distância.

Embora ainda estejam a uma boa distância, é mais fácil imaginar viajar 16 anos-luz do que, digamos, 600, ou mesmo 100. Ainda assim, a possibilidade de poder colonizar um planeta está muito além das nossas capacidades atuais. Para já, o desafio mais "à mão" é ficarmos pela Lua, por agora (digamos, para os próximos 20 anos). Apesar disso, no entanto, os cientistas dizem que os mundos semelhantes à Terra de GJ1002b e GJ 1002c parecem promissores.

GJ1002b e GJ 1002c poderão ser as novas Terras

Uma equipa científica internacional encontrou dois planetas semelhantes à Terra em órbita à volta da estrela GJ 1002. Esta não é uma estrela como o nosso Sol, trata-se de uma anã vermelha a menos de 16 anos-luz do Sistema Solar.

Ambos os planetas estão na zona habitável da estrela, e a sua proximidade torna-os candidatos ideais para os estudos atmosféricos.

A descoberta foi possível graças à ESPRESSO (localizada no Very Large Telescope, no Chile) e à CARMENES, localizada no telescópio de 3,5 metros do Observatório Calar Alto e co-desenvolvida pelo Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC).

A informação foi conseguida também com base em dados fotométricos do Observatório da Serra Nevada, pertencente ao IAA-CSIC, que são essenciais para a confirmação dos candidatos ao planeta.

Ambos os planetas têm massas semelhantes à da Terra e estão localizados na zona habitável da sua estrela, ou na região em que as condições de pressão e temperatura permitiriam a existência de água líquida na superfície. GJ 1002 b, o planeta interior, leva pouco mais de dez dias para completar uma órbita da sua estrela. GJ 1002 c, por outro lado, leva pouco mais de vinte e um dias.

E a estrela, pode ajudar à vida nesses planetas?

A estrela GJ 1002 é uma anã vermelha com apenas um oitavo da massa do Sol. Como estrela fria e ténue, a sua zona habitável está muito perto dela.

Estas estrelas são muito interessantes devido à sua frieza; este é um tipo de objeto que procuramos explorar em profundidade num futuro próximo com o braço infravermelho de CARMENES e com MARCOT, uma instalação astronómica modular para espectroscopia de alta resolução que está a ser desenvolvida no Observatório Calar Alto.

Disse Pedro J. Amado, o investigador do IAA-CSIC que coordenou o desenvolvimento de CARMENES e que participa na descoberta.

Portanto, a proximidade da estrela torna os dois planetas, especialmente GJ 1002 c, excelentes candidatos para caracterizar as suas atmosferas através da análise da luz que refletir ou da sua emissão térmica.

Devido à sua baixa temperatura, o GJ 1002 é demasiado fraco à luz visível para que a maioria dos espectrógrafos possa medir as pequenas oscilações que os planetas produzem na estrela, ou as suas variações na velocidade radial.

Com tantos astrónomos empenhados em encontrar provas de vida alienígena, algo que muitos cientistas acreditam existir, a observação destes planetas com equipamento mais poderoso poderá fornecer-nos dados valiosos na nossa caça a outras vidas no universo ou, pelo menos, sítios onde poderemos mais tarde chamar de casa.