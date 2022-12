Teclado mecânico com ecrã? Vai chegar no próximo ano

A tecnologia está em constante evolução, mas as marcas têm que criar pontos que as distingam da demais concorrência. Um teclado mecânico é hoje um periférico relativamente acessível... mas o que poderá haver além disso?

Uma fabricante de ratos para gaming, a Finalmouse, está a preparar a sua entrada no segmento dos teclados mecânicos, com algo que realmente vai surpreender: um teclado mecânico com ecrã, CPU e GPU, para apresentar animações alimentadas por Unreal Engine 5 enquanto escreve ou joga.

A Finalmouse é uma empresa dedicada aos ratos gaming, mas tem grandes planos para a sua entrada no mercado de teclados mecânicos. Falamos de um teclado com um preço que ronda os 350 euros e que integra um ecrã por baixo das teclas e interruptores, todos eles transparentes, cuja tecnologia a empresa apelida de DisplayCircuit Glass Stack.

A verdade é que esta não é uma ideia propriamente nova. No passado, o Optimus Popularis já tinha ecrã, mas a informação era imagem surgia apenas em cada uma das teclas.

No vídeo que se segue, é possível ver o teclado Finalmouse Centerpiece a mostrar diferentes imagens e interações, por exemplo, a imagem responder ao toque nas teclas.

Segundo a fabricante, o teclado é capaz de armazenar três skins de cada vez, que podem ser trocadas no próprio teclado. Skins adicionais poderão ser transferidas através de uma app The Freethinker Portal, e diz que os criadores poderão fazer upload e cobrar pelas skins que criarem. Cada uma é executada na CPU e GPU integradas do teclado, com o Unreal Engine 5.

O Finalmouse Centerpiece tem interruptores Cherry MX, o que deverá ser garantia de uma experiência de escrita em teclado mecânico totalmente normal.

Há, no entanto, um obstáculo a ultrapassar, pelo menos, com base no que o vídeo revela. As teclas transparentes não deixam clara a informação de cada uma delas, podendo trazer dificuldades a muitos utilizadores.