McDonald’s é a mais recente empresa a ser alvo de ciberataque

Tem sido comum saber-se que, tanto redes sociais, como grandes empresas, incluindo multinacionais, por exemplo, são alvo de ciberataques. Afinal, sabe-se que a internet é um espaço muito amplo e heterogéneo, além de nem sempre seguro. Agora, foi a vez do McDonald’s.

A cadeia de restaurantes de fast-food, embora seja a maior do mundo, não escapou a um ciberataque.

McDonald’s alvo de ciberataque

A par dos vários ciberataques que têm vindo a ser protagonizados contra grandes empresas, o McDonald’s informou que viu os seus dados violados, na Coreia do Sul e em Taiwan. O ataque informático expôs alguma informação sobre clientes e funcionários, tornando a cadeia de restaurantes na mais recente empresa global a ser alvo de um ciberataque.

Os hackers acederam a emails, números de telefone moradas registadas como sendo as de entrega. Contudo, segundo o McDonald’s não acederam aos dados de pagamento dos clientes. Os detalhes do ciberataque nas duas regiões resultaram de uma investigação levada a cabo por consultores externos, na sequência da deteção de atividade não autorizada na rede da empresa.

Embora tenhamos conseguido fechar o acesso rapidamente após a identificação, a nossa investigação determinou que um pequeno número de ficheiros foi acedido, alguns dos quais continham dados pessoais.

Informou o McDonald’s, numa declaração.

Além disso, disse que tomará medidas para notificar as autoridades e os clientes mencionados nos ficheiros atacados.

Ataques a empresas globais está a tornar-se comum

Contrariamente ao que aconteceu com o McDonald’s, os recentes ciberataques a hospitais e empresas globais, como a empresa de carne JBS e a de transporte de petróleo Colonial Pipeline, perturbaram as operações durante várias horas, levando mesmo a perturbações no seu normal funcionamento.

Além disso, embora o McDonald’s tenha negado ter tido perturbações nas operações diárias e não ter sido envolvido qualquer tentativa de resgate, as empresas alvo de ciberataques, recentemente, tiveram de pagar uma quantia para recuperar o controlo das operações.

Posto isto, e por se estar a tornar comum, o McDonald’s disse que utilizaria os resultados da investigação para identificar formas de melhorar as suas medidas de segurança.

