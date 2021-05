Biden assina ordem para evitar futuros ataques cibernéticos

Embora as bases de dados contenham informação crucial acerca de organizações e de países, os ataques de que são alvo comprovam que são vulneráveis. Nesse sentido, e após a incidência de ataques de cibersegurança, o Presidente dos Estados Unidos da América tomou medidas.

Joe Biden assinou uma ordem executiva, de forma a reforçar a segurança cibernética.

Estados Unidos alvo de ataques constantes

Os ataques cibernéticos são constantes e os EUA são muitas vezes alvo, seja o próprio país, sejam empresas que lhe pertencem. Aliás, no ano passado, enfrentou grandes ataques promovidos pela Rússia e pela China. À SolarWinds, por exemplo, que resultou numa quebra generalizada das agências governamentais e de dezenas de corporações, e um outro às redes federais do país.

Desta vez, a vítima foi a Colonial Pipeline, a maior operadora de oleodutos dos Estados Unidos da América e um importante fornecedor de combustível. O ataque aconteceu na semana passada e encerrou-a durante cerca de seis dias.

Tendo em conta os ataques, Joe Biden tomou medidas executivas que se destinam a abordar e combater as vulnerabilidades que abrem caminhos aos hackers.

Esta ordem executiva consiste em tomar as medidas necessárias para evitar que as intrusões cibernéticas aconteçam, em primeiro lugar, e em, segundo lugar, assegurando que estamos bem posicionados para responder rapidamente a incidentes quando estes ocorrem.

Disse um funcionário da administração numa chamada.

Educação para combater ataques cibernéticos é o grande objetivo

A ordem assinada por Joe Biden exige que os fornecedores de serviços de Tecnologia da Informação partilhem determinadas informações de violação com o governo e moderniza e implementa medidas de cibersegurança mais estreitas no governo federal. Além disso, estabelece normas específicas de segurança para o desenvolvimento de software destinado ao governo, bem como um rótulo que será atribuído consoante a segurança do desenvolvimento de softwares.

Reunindo elementos do governo e do setor privado, a ordem executiva pretende que os ataques cibernéticos sejam analisados e, posteriormente, sejam feitas recomendações. Mais do que isso, Joe Biden quer que as agências federais tenham a capacidade de detetar e responder a um ataque deste tipo.

Penso que isto demonstra que temos de fazer um maior investimento na educação, uma vez que se trata de poder formar mais pessoas especializadas em segurança cibernética.

Referiu Joe Biden, sobre a necessidade de investir na cibersegurança.

