Itália anuncia um “sistema nacional de satélites” em alternativa à Starlink

A Starlink da SpaceX faz sucesso pelo mundo fora, conectando os utilizadores, de uma forma satisfatória. Entretanto, o ministro da Indústria de Itália disse que o país pretende desenvolver os seus próprios satélites para a órbita baixa da Terra para comunicações governamentais.

Aparentemente, Itália pretende desenvolver os seus próprios satélites para a órbita baixa da Terra para comunicações governamentais, segundo avançado pelo ministro da Indústria, na quarta-feira, citado pela Reuters.

O objetivo passará por criar uma alternativa ao serviço fornecido pela SpaceX de Elon Musk.

Anteriormente, o Governo da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni tinha dito que estava a considerar a utilização dos satélites Starlink para fornecer comunicações encriptadas entre funcionários que operam em áreas de risco.

Na altura, a sugestão foi fortemente criticada por políticos da oposição, que questionaram a sensatez de entregar a segurança nacional a um empresário estrangeiro que integra, também, o Governo dos Estados Unidos, liderado pelo Presidente Donald Trump.

Estamos de facto a trabalhar na criação de um sistema nacional de satélites de órbita baixa desenvolvido de forma independente, com o envolvimento dos principais atores nacionais.

Informou Adolfo Urso, defendendo que o desenvolvimento de satélites próprios oferecerá uma alternativa competitiva às infraestruturas fornecidas por outros operadores globais, incluindo a Starlink.

Aquando do anúncio, o ministro italiano não adiantou um calendário para o desenvolvimento do projeto e não especificou quais as empresas a que o Governo da Itália recorreu ou ainda planeia recorrer.

No entanto, disse que a agência espacial nacional iria realizar um estudo de viabilidade.

Assinada pela SpaceX, a Starlink conta com 6700 satélites ativos na órbita baixa da Terra, que já fornece Internet a milhões de utilizadores, globalmente.