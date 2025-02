Anonymous voltam para se vingar de Elon Musk! Demasiado poder sem ser responsabilizado

Elon Musk ganhou, nas últimas semanas, um poder ainda maior do que tinha antes. Esta é uma posição que assusta muitos e que o coloca numa posição de elevado poder sem ser responsabilizado. O seu estatuto é de tal forma complicado que os Anonymous voltam para se vingarem de Elon Musk!

Os Anonymous, o famoso grupo de hackers, declaram guerra a Elon Musk. Numa publicação no seu site oficial, o grupo enumerou os motivos pelos quais o fundador da Tesla “exerce demasiado poder sem responsabilidade suficiente”. Acreditam que tem uma influência negativa nas criptomoedas, oferece “más condições de trabalho nas fábricas da Tesla” e beneficia de “subsídios financiados pelos contribuintes” para apoiar as suas empresas.

A aquisição do Twitter, que se tornou X por ordem de Elon Musk, também gerou raiva entre os cibercriminosos. Os hackers alegam que algumas das “suas decisões relativamente às políticas de X levaram a um aumento de desinformação e preocupações sobre a liberdade de expressão”. O empresário relaxou significativamente as políticas de moderação da rede social, o que levou a uma explosão de conteúdos de ódio.

No processo, os Anonymous destacam o culto da personalidade em torno de Elon Musk. Segundo os hackers, “um público massivo que por vezes roça o fanatismo” apoia o bilionário a todo o custo. Nesta posição, correm o risco de assediar outros internautas nas redes sociais.

Citam ainda a proximidade de Musk com Donald Trump. Sob a liderança do novo presidente republicano, Elon Musk assumiu o cargo no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). O departamento, criado por Trump, tem a tarefa de poupar milhares de dólares, melhorando a eficiência e a transparência dos serviços públicos. Até agora, o DOGE fez cortes significativos nas despesas do governo dos EUA.

A iniciativa foi recentemente vítima de um ciberataque. O site oficial do DOGE está temporariamente inacessível. Os atacantes conseguiram exibir uma mensagem na página inicial a informar que “estes especialistas deixaram a base de dados desprotegida”. Aproveitaram-se de uma grande vulnerabilidade no site.

De momento, não há nenhuma indicação de que os Anonymous esteja por trás deste ataque. Teme-se que as diferentes fações dos Anonymous ataquem rapidamente todas as empresas lideradas por Elon Musk, como a Tesla, a SpaceX ou a Starlink, ou iniciativas ligadas ao bilionário, como a DOGE, para ser responsabilizado.