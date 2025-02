“Quem compra carros a um nazi?”: lojas da Tesla cercadas de protestos contra Musk

No sentido de perturbar as vendas e protestar contra a intervenção política de Elon Musk, as lojas da Tesla receberam protestos, este fim de semana, nos Estados Unidos da América (EUA).

Conforme mostram algumas publicações no Bluesky, , durante o fim de semana, ocorreram protestos em dezenas de lojas da Tesla, nos EUA, com manifestações geralmente pacíficas.

Happening now: Protesters at the Tesla service center just outside of Minneapolis. Signs reading “Unplug Mad King Musk”, “This car runs on facsism”, “Who buys cars from a nazi?”, “Say no to doge”, “Don’t buy swasticars, BAD DOGE!”. [image or embed] — daviss (@daviss.bsky.social) February 15, 2025 at 5:34 PM

Os protestos procuraram perturbar as vendas da fabricante de automóveis e reclamar sobre a intervenção do diretor-executivo da empresa na política.

Recorde-se que Elon Musk lidera, desde a tomada de posse de Donald Trump, no dia 20 de janeiro, o Departamento de Eficiência Governamental (em inglês, DOGE), que muita controvérsia tem suscitado.

Postura de Elon Musk está a causar descontentamento

Alguns grupos de apoio aos protestos, como o Anonymous, dizem que estes são apenas o começo, havendo planos para continuar a pressionar a Tesla e, por sua vez, Elon Musk.

Enquanto o conselho de administração da Tesla, que tem autoridade sobre o diretor-executivo, permanece em silêncio, os membros da empresa parecem estar a formar uma resistência.

De facto, recentemente, o The Washington Post conseguiu uma gravação de uma reunião de funcionários da Tesla, onde alguns expressaram abertamente preocupações sobre Elon Musk:

De acordo com uma gravação obtida pelo The Washington Post, funcionários e gestores de topo numa recente reunião de pessoal de uma divisão da Tesla expressaram abertamente a sua preocupação com o facto de Musk estar a prejudicar a missão comercial e de sustentabilidade da empresa.

Lê-se no órgão de comunicação social, que revela ainda que, segundo alguns funcionários entrevistados, crescem as preocupações de que Musk possa estar a "manchar a marca".

Embora alguns funcionários da empresa comecem a falar abertamente, a publicação do The Washington Post destaca que a maioria do descontentamento é partilhado em privado:

Dentro da Tesla, a maioria das discussões sobre o desconforto com o diretor-executivo acontece discretamente durante o almoço ou em mensagens privadas, disse um dos funcionários que falou com o The Post, e os trabalhadores usam ferramentas de comunicação externas, temendo que a empresa possa estar a monitorizar o pessoal em busca de sinais de deslealdade.

Vendas da Tesla caem na Europa

Conforme informámos, os números de janeiro de 2025 indicam que as vendas da Tesla estão a cair a pique, na Europa, com muitos a associarem a queda à insatisfação relativamente à presença de Elon Musk na política, especialmente na europeia.

Dados de vários países europeus mostram que a fabricante automóvel caiu em todos os mercados e entregou cerca de metade dos veículos do ano passado.