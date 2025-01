O debate sobre o impacto dos ecrãs - e da tecnologia, no geral - nas crianças e nos jovens acende-se frequentemente. Após analisar 2000 crianças, uma equipa de investigadores percebeu que a exposição precoce a conteúdos violentos aumenta a agressividade nos jovens, entre outras conclusões relevantes.

Um estudo recente, conduzido por Linda Pagani, professora da Escola de Psicoeducação da Universidade de Montreal, que incluiu peritos da Universidade de Montreal, dos Estados Unidos e de Itália, revelou os riscos a longo prazo associados à exposição precoce a conteúdos violentos.

Embora investigações anteriores tenham estabelecido uma ligação causal entre a violência nos media e o comportamento agressivo imediato em crianças pequenas, poucos estudos examinaram o seu impacto a longo prazo.

Portanto, a professora e a sua equipa decidiram investigar se a exposição precoce a conteúdos televisivos violentos poderia prever comportamentos antissociais mais de uma década depois.

A investigação centrou-se em crianças da classe média, pelo alegado menor risco de se envolver em agressões ou comportamentos prejudiciais.

Era ideal estudar esta questão com crianças da classe média com desenvolvimento típico porque, como população, têm as menores probabilidades de se envolverem em agressões e comportamentos prejudiciais para os outros.