Equipa da Starlink travou ciberataque russo! Pentágono rendido…

Como já referimos várias vezes, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia acontece também no campo digital. Diariamente são revelados vários ciberataques entre os países, assim como grupos organizados que têm estado ao lado da Ucrânia.

Recentemente um responsável do Pentágono revelou que ficou surpreendido com a rapidez com que a equipa da Starlink travou um ciberataque russo.

Starlink travou, de forma exemplar e muito rápida, um ciberataque russo

Além de tudo o que está a acontecer em solo da Ucrânia, o Pentágono revelou agora que a equipa da Starlink travou, de forma exemplar e muito rápida, um ciberataque russo. Dave Tremper, do Departamento de Defesa dos EUA, sublinha na C4ISRNET Conference a velocidade com que tudo aconteceu e assume mesmo que nem mesmo os militares norte-americanos teriam conseguido travar de forma tão extraordinária.

Apenas um dia após o ciberataque, a Starlink já tinha “lançado uma linha de código e bloqueado o problema, tendo a ameaça deixado de ser eficaz“, revelou Dave Tremper. O responsável pelo gabinete de guerra digital teceu rasgados elogios ao contra-ataque da Starlink: “O modo como o fizeram foi surpreendente para mim.”

É um caso de estudo muito interessante observar a agilidade que a Starlink teve na sua capacidade em abordar o problema. O modo como a Starlink conseguiu atualizar-se quando uma ameaça apareceu, também temos de ser capazes de ter essa agilidade

A Starlink, a divisão de internet baseada em satélite da SpaceX, tem ajudado os ucranianos a permanecerem online durante a invasão da Rússia. O CEO da SpaceX, Musk, enviou kits Starlink para a Ucrânia depois de Mykhailo Fedorov, vice-primeiro-ministro do país, ter solicitado ajuda no final de fevereiro.

O projeto Starlink da SpaceX foi uma aposta disruptiva que alertou os países para uma nova realidade. É possível ter internet e comunicações em qualquer parte do planeta com mais segurança e com menos controlo de terceiros nos tarifários, velocidades e outros aspetos fundamentais para a sociedade moderna. Nesse sentido, há várias potências mundiais a querer ter a sua própria constelação, entre elas a União europeia.