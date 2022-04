Marrocos vai instalar um dos cabos submarinos mais longos do mundo para enviar eletricidade

A guerra imposta pela invasão da Ucrânia e as sanções à Rússia vieram mudar o paradigma mundial do consumo de energia e a obtenção da mesma. Como tal, os países intensificaram a procura de novas soluções. Com um total de 3.800 quilómetros e uma potência de 1,8 GW, Marrocos vai estender, juntamente com a Grã-Bretanha, um cabo submarino com o qual pretende abastecer mais de 7 milhões de habitações.

O Reino Unido chegou a um acordo com Marrocos para obter eletricidade a partir da inesgotável energia fotovoltaica disponível para o país africano.

Eletricidade de África vai ser entregue no Reino Unido

O objetivo do acordo é construir um parque fotovoltaico e eólico perto do Atlântico, localizado a uma altitude próxima das Ilhas Canárias, e estender um cabo de 1,8 GW com uma capacidade de mais de 3.000 quilómetros até ao país britânico. O orçamento para o trabalho é de 18,5 mil milhões de euros.

A viabilidade do projeto, que estará na fase de conceção e planeamento até 2025, foi recentemente confirmada. A empresa responsável pela execução do "Xlinks Morocco-UK Power Project", como é chamada, será a britânica Xlinks, que irá agora instalar uma fábrica na Escócia, na cidade de Hunterston, para fabricar todo o equipamento necessário para a fábrica e os dois cabos submarinos que se estenderão de Marrocos até ao Reino Unido sob o Oceano Atlântico.

Para além da infraestrutura que levará a energia do ponto A até ao ponto B, o projeto necessita de um navio especificamente concebido para o efeito. Esta tarefa foi confiada à empresa britânica XLCC, que já está a desenvolver um navio que eles próprios descrevem como "o mais sofisticado, eficiente e amigo do ambiente, de colocação de cabos do mundo no momento da entrega".

Uma vez que se trata de uma comissão única, está também em curso o trabalho de seleção de um estaleiro naval que possa levar a cabo o seu fabrico.

3.800 quilómetros de cabo submarino para ligar Marrocos ao Reino Unido

A central fotovoltaica e eólica será localizada na região marroquina de Guelmim-Oued Noun, perto da cidade de Tan-Tan, ao largo das Ilhas Canárias, e terá como área útil mais de 1.500 quilómetros quadrados. Está prevista uma capacidade de produção de 10,5 GW por ano, dos quais 7,5 GW virão da energia solar, enquanto 3 GW virão da energia eólica.

Além disso, o projeto também contempla a construção de baterias para armazenamento de energia com uma capacidade de 20 GWh.

O cabo, que é na realidade uma linha de alta tensão DC dupla, terá uma potência de 1,8 GW e exigirá um total de 90.000 toneladas de aço para cobrir os 3.800 quilómetros desde a costa marroquina até ao ponto mais próximo da costa britânica até à cidade de Londres.

Enquanto o cabo submarino Xlinks Marrocos-UK Power Project é significativamente mais longo do que os interconectores existentes, a tecnologia HVDC é a mesma tecnologia comprovada usada para ligar a Grã-Bretanha e outros países europeus, ou a tecnologia proposta para a interconexão entre Marrocos e Portugal.

Referiu a empresa na sua página de descrição do projeto.

Segundo a própria Xlinks, quando a central conseguir produzir eletricidade em velocidade de cruzeiro, deverá ser capaz de fornecer ao Reino Unido 8% da energia necessária para alimentar todo o país, o que significa fornecer eletricidade a mais de 7 milhões de lares, ao mesmo tempo que proporciona emprego permanente a 1.350 pessoas no Reino Unido e 10.000 empregos diretos e indiretos em Marrocos.

No entanto, não se espera que os trabalhos estejam concluídos e que a fábrica esteja operacional até entre 2027 e 2029.