Editor da Wikipedia chinesa passou anos a falsear a história medieval russa

A Wikipedia, como o próprio cofundador indica, não é a fonte de informação mais fidedigna. Prova disso é este caso: um editor chinês passou vários anos a escrever sobre a história medieval russa e sabe-se agora que a informação era falsa.

Por ser uma enciclopédia livre, está a Wikipedia está sujeita a que situações destas aconteçam.

A Wikipedia está adaptada a cada idioma e a cada país, pelo que aquilo que encontramos em Portugal poderá não ser o mesmo que os restantes países veem. No caso, o website chinês possuía um robusto conjunto de artigos detalhados e autorizados sobre a época medieval na Rússia, elaborados por uma utilizadora chamada Zhemao, que alegava ser filha de um diplomata do país.

Conforme adiantou o Engadget, sob esse nome, o editor escreveu 206 artigos, desde 2019, sendo o maior quase tão longo como o The Great Gatsby, segundo o Vice World News. Neles, detalhava eventos da época, ilustrando-os com mapas da mesma altura. Além disso, partilhava imagens raras de moedas da Rússia antiga, supostamente fornecidas por arqueólogos.

Os artigos estavam tão bem redigidos, que ninguém percebia que eram falsos. Até agora.

Editor da Wikipedia falseou informações sobre a Rússia

O esquema foi trazido a público pelo romancista chinês Yifan, através de uma publicação num website semelhante ao Quora. O autor percebeu que algo não estava certo, quando se cruzou com um artigo que descrevia, exaustivamente, uma mina de prata - na altura, séculos XIV e XV, uma das fontes de riqueza da Rússia.

O artigo descrevia a composição do solo, a estrutura da mina e os processos de refinação da prata. No entanto, e apesar de altamente detalhado, Yifan tentou verificar as referências utilizadas por Zhemao. De acordo com os russos que o romancista consultou, alguns dos livros mencionados nem existiam. Como resposta a esta descoberta inicial, um grupo de editores voluntários decidiu averiguar e correr o trabalho de fio a pavio. Foi dessa forma que descobriu que, além de haver livros citados que não existiam, as citações a que Zhemao recorria para sustentar os seu artigos não faziam sentido.

Zhemao inventou sozinha uma nova forma de minar a Wikipédia.

Disse um editor chinês da Wikipedia, John Yip.

Recorde-se que o website confia nos seus editores para autorregulamentarem os conteúdos, na medida em que é uma enciclopédia livre.

Numa publicação, Zhemao admitiu ter criado uma identidade falsa e fabricado as informações que partilhou na Wikipedia. Com base naquilo que ela escreveu, utilizou artigos em russo e inglês, traduzidos online, e aliou a imaginação para compor histórias e relatar factos credíveis.

Leia também: