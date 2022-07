Maior parque solar flutuante da Europa é em Portugal! Saiba onde fica…

Portugal tem vindo a apostar fortemente em energias renováveis, seja ao nível das eólicas, seja em parques solares flutuantes. Hoje será inaugurado o maior parque solar flutuante que é constituído por “perto de 12 mil painéis fotovoltaicos”.

Saiba onde se encontra este parque solar flutuante que é considerado o maior da Europa.

Central Solar Flutuante de Alqueva tem cerca de 12 mil painéis fotovoltaicos

A Central Solar Flutuante de Alqueva, no Alentejo, “o maior parque solar flutuante” numa albufeira de barragem na Europa, é inaugurado esta sexta-feira, num investimento de seis milhões de euros, revelou a EDP.

A inauguração está marcada para as 10:30 desta sexta-feira, com uma cerimónia no coroamento da barragem do Alqueva, entre os concelhos de Portel (Évora) e Moura (Beja), seguindo-se uma visita de barco à central solar flutuante, de acordo com a EDP.

A central solar flutuante é constituída por “perto de 12 mil painéis fotovoltaicos” e foi deslocada, em 05 de maio, desde a margem até à zona definitiva da albufeira, explicou à agência Lusa a EDP, em esclarecimentos prestados através de correio eletrónico.

O projeto do Alqueva é “o maior parque solar flutuante em albufeira de barragem na Europa”, realçou a empresa portuguesa, “pioneira a nível europeu no desenvolvimento da tecnologia de solar flutuante”.

A tecnologia solar flutuante é uma inovação decisiva no aproveitamento de recursos e na expansão de energias renováveis, que contribuem para reduzir a dependência energética de outras fontes e acelerar o processo de descarbonização

Refere o comunicado da EDP

Este novo projeto em Alqueva, que envolve um investimento total de seis milhões de euros, “está em linha com a estratégia da EDP de ser 100% verde até 2030 e de aumentar o investimento em projetos de inovação e de renováveis”, destacou.

Segundo as estimativas, a central solar flutuante na albufeira alentejana, com uma potência de 5MW (megawatts), deverá produzir cerca de 7,5GWh/ano (gigawatts por hora/ano).

“A expectativa é que venha a abastecer o equivalente a mais de 30% das famílias da região (Portel e Moura), o que corresponde a cerca de 1.500 famílias (média de quatro pessoas por agregado)”, indicou a EDP.

A plataforma ocupa quatro hectares, o equivalente a cerca de 0,016% do espaço total da albufeira do Alqueva.

O projeto de solar flutuante nesta albufeira inclui ainda a instalação de baterias com uma capacidade de armazenamento de cerca de 2MWh.